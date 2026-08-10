Temblor en Colombia | ‘Lo sentimos durísimo’: Erika Ender relata cómo vivió el sismo

Ender explicó que, aunque anteriormente había experimentado sismos en ciudades como México y Los Ángeles, nunca había sentido uno de tal intensidad y duración.

La cantautora panameña Erika Ender relató los momentos de tensión que vivió este lunes durante el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia y que fue sentido con fuerza en Bogotá, ciudad donde se encontraba al momento del movimiento telúrico. El epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó.

Ender explicó que, aunque anteriormente había experimentado sismos en ciudades como México y Los Ángeles, nunca había sentido uno de tal intensidad y duración.

“Menudo susto el de esta mañana desde Bogotá, lo sentimos durísimo. Yo ya había sentido algunos terremotos en México, Los Ángeles, pero que se movían un poquito y que duraban 30 segundos, un minuto; este siento que duró como cuatro”, relató.

🔗También puedes leer: Temblor en Colombia | Sandra Sandoval relata el momento de angustia que vivió en Medellín: 'Me vestí en el camino'

La artista señaló que se encontraba en un piso alto cuando comenzó a percibir el movimiento, que describió como una sensación similar a estar sobre un columpio que se desplazaba de un lado a otro.

Tras el sismo, las personas que se encontraban en el edificio comenzaron a evacuar. Ender contó que intentó localizar a otra integrante de su equipo que se encontraba un piso más abajo, pero se encontró con dificultades para acceder a las escaleras.

“Me voy a buscarla y resulta ser que las puertas de la escalera están trancadas y ella no podía salir y yo no podía entrar a buscarla”, explicó.

Finalmente, Ender confirmó que tanto ella como las personas que la acompañaban se encuentran bien, aunque reconoció que el movimiento generó un fuerte susto.

“Gracias a Dios estamos bien, pero sí fue un susto fuerte. Han habido un par de réplicas, pero gracias a Dios mucho menores”, indicó.

El terremoto dejó graves afectaciones en distintas zonas de Colombia, con víctimas mortales, heridos y daños en edificaciones, mientras los organismos de emergencia continúan con las labores de búsqueda y atención en las áreas más golpeadas.

Ender expresó además su preocupación por las personas que se encontraban más cerca del epicentro y que enfrentaron consecuencias de mayor magnitud tras el terremoto.