Temblor que sacudió a Panamá y Colombia habría durado cerca de 2 minutos: 'Fue diferente a otros, nos preocupamos'

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en territorio colombiano y fue percibido en Panamá debido a la cercanía con la zona fronteriza.

El fuerte sismo de magnitud 7.2 registrado la mañana de este lunes en El Chocó, Colombia, también fue percibido en varias zonas de Panamá, especialmente en comunidades cercanas a la frontera.

En Jaqué, Darién, residentes describieron el movimiento como diferente a otros sismos que han experimentado y aseguraron que el temblor se prolongó durante cerca de dos minutos.

José Richards, residente de esta comunidad fronteriza con Colombia, relató que el movimiento generó preocupación entre la población, por lo que se procedió a evacuar las escuelas, siguiendo las recomendaciones establecidas ante este tipo de eventos.

“Miramos el entorno, no hubo afectaciones, la población se mantiene en calma y los estudiantes han vuelto a la calma”, expresó Richards a TVN Noticias.

El residente explicó que, aunque en la zona ya han experimentado otros movimientos sísmicos, la duración y la intensidad de este temblor provocaron mayor preocupación entre los habitantes.

Tras la evacuación preventiva de los centros educativos, la población retornó a la calma y, según el testimonio, no se reportaron afectaciones en la comunidad.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en territorio colombiano y fue percibido en Panamá debido a la cercanía con la zona fronteriza.

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En Condado del Rey, los edificios fueron desalojados, así mismo en las instituciones públicas y hospitales, cumpliendo con el protocolo de evacuación que se ha practicado por los estamentos de seguridad a nivel nacional.

La Línea 1 del Metro se detuvo momentáneamente y se desalojó a los usuarios como medida de precaución; algunos dijeron que el sismo se sintió muy fuerte, por lo que la medida de evacuar fue la mejor.

Algunos funcionarios dijeron que al sentir el movimiento recordaron el protocolo de evacuación y fue lo que procedieron a hacer. Minutos después se ordenó que podían continuar con la jornada normal.