Sismo de magnitud 7.2 que se sintió en Panamá tuvo epicentro en Colombia

Hasta el momento, el reporte suministrado no detalla daños ni afectaciones producto del movimiento telúrico en territorio panameño.

Un fuerte sismo de magnitud 7.2 se sintió la mañana de este lunes 10 de agosto en distintos puntos de Panamá, de acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34:29 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros.

Según el reporte, el epicentro fue localizado en Colombia, a unos 350 kilómetros al sureste de Jaqué, en la provincia de Darién.

El Instituto de Geociencias mantiene el evento en estado preliminar, por lo que los parámetros del sismo podrían ser actualizados posteriormente.

Hasta el momento, el reporte suministrado no detalla daños ni afectaciones producto del movimiento telúrico en territorio panameño.

Por otro lado, el sistema de alerta de sismos de Google reportó que se trató de un terremoto de 6.4 con afectaciones en Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela a 3 km de Novita, Chocó, Colombia.

Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, explicó que los especialistas continúan revisando las formas de onda para precisar tanto la localización como la magnitud.

De manera preliminar, el Instituto de Geociencias ubicó el epicentro en Colombia, en una zona considerada de contacto difuso entre las fallas Garrapata y el Cinturón del Este de Panamá.

Debido a la magnitud del evento, la sacudida fue percibida en buena parte del territorio panameño. Luque señaló que han recibido reportes desde Chepo, la ciudad de Panamá y hasta Penonomé.

En los edificios altos de la capital también se sintió la vibración durante varios segundos. De acuerdo con los reportes recibidos por el Instituto de Geociencias, en algunos sectores la sacudida pudo prolongarse entre 40 segundos y un minuto.

El director del Instituto de Geociencias también indicó que, debido a la magnitud del sismo, se esperan posibles réplicas, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales.

Desalojo de escuelas y hospitales

Ante la emergencia, varios hospitales y escuelas procedieron a realizar desalojos preventivos como parte de los planes de evacuación con los que cuentan estas instituciones.

Entre los puntos donde se reportaron evacuaciones figura el Hospital Nicolás Solano, en La Chorrera, que fue desalojado tras el movimiento telúrico.

También se reportó el desalojo o evacuación de instalaciones en el Hospital Santo Tomás, en la ciudad de Panamá, y en el Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé.

En el sector educativo, se reportó la evacuación de estudiantes del Centro Educativo Bilingüe Juan Demóstenes Arosemena, en Panamá Oeste, mientras que también se informó sobre la Escuela República de Japón.

Otras instituciones y edificios residenciales también procedieron a realizar desalojos preventivos.