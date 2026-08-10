Temblor en Panamá: Meduca activa protocolo e inspecciona estructuras escolares tras sismo registrado en el país

El Ministerio de Educación reiteró el llamado a priorizar la seguridad de los estudiantes y del personal educativo, instando a seguir de manera estricta las instrucciones impartidas por los estamentos de emergencia locales.

El Ministerio de Educación (Meduca) hizo un llamado urgente a todos los directores de centros educativos del país para la activación e implementación inmediata de los protocolos de seguridad correspondientes, tras el movimiento sísmico registrado durante la mañana de este lunes sobre las 7:34 a. m.

A través de un comunicado oficial, la institución exhortó a las directivas de las escuelas a poner en marcha las acciones contempladas en sus Planes Escolares de Gestión Integral de Riesgos (PEGIR), con el propósito de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa.

Asimismo, se solicitó al personal directivo, docente y administrativo mantener la calma, coordinar revisiones preventivas en las estructuras escolares y garantizar la seguridad y contención de los estudiantes siguiendo los procedimientos estipulados para este tipo de eventos sísmicos.

Entre las recomendaciones principales dirigidas a las autoridades escolares destacan:

Mantener la calma y evitar situaciones de pánico.

Aplicar los protocolos de respuesta establecidos por cada centro educativo.

Verificar las condiciones de aulas, pasillos, escaleras y demás áreas del plantel.

Realizar evacuación y mantener a los estudiantes agrupados y bajo supervisión del personal docente.

Reportar inmediatamente cualquier afectación, daño estructural o situación que represente un riesgo.

Mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades competentes y a los canales oficiales del Sinaproc y bomberos.

El Ministerio de Educación reiteró el llamado a priorizar la seguridad de los estudiantes y del personal educativo, instando a seguir de manera estricta las instrucciones impartidas por los estamentos de emergencia locales.

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