Aprueban reconocer como asistencia la participación de diputados en actividades dentro de sus circuitos

La decisión surge en medio del debate sobre los mecanismos para controlar el ausentismo parlamentario.

Ciudad de Panamá/La Asamblea Nacional aprobó una modificación al proyecto de reformas de su Reglamento Interno para que la participación de los diputados en actividades oficiales dentro de sus circuitos electorales pueda ser registrada como asistencia, aun cuando no se encuentren presentes en sus curules durante las sesiones del Pleno.

Esta modificación en el proyecto de reformas al Reglamento Interno de la Asamblea fue aprobada en segundo debate del proyecto, que aún debe pasar por el tercer debate en la Asamblea Nacional.

La decisión surge en medio del debate sobre los mecanismos para controlar el ausentismo parlamentario y la posibilidad de aplicar descuentos salariales a los diputados que falten de manera injustificada a las sesiones.

Inicialmente, dentro de las discusiones sobre las modificaciones al Reglamento Interno, se planteaba incorporar una propuesta que permitiera efectuar descuentos salariales a los diputados que no asistieran al pleno sin una justificación válida.

Sin embargo, en lugar de avanzar con esa medida, se aprobó considerar como presencia la participación de los diputados en actividades desarrolladas dentro de sus respectivos circuitos electorales.

"Esto es todavía peor lo que se va a aprobar; el diputado, aun cuando no esté en el pleno de la Asamblea ejerciendo votos, presentando proyectos, participando de los debates, quiere decir que si está en su comunidad, se le cuenta como asistencia, pero ¿cómo lo puedes probar? Ni siquiera hoy, cuando las personas faltan, tienen para hacerle un descuento, entonces cómo van a aprobar que realmente está en su comunidad”, cuestionó la diputada Alexandra Brenes.

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Diputados defienden trabajo en las comunidades

La modificación ha sido respaldada por diputados que sostienen que el trabajo parlamentario no se limita a la presencia física dentro del pleno, sino que también incluye las actividades que realizan en las comunidades que representan.

Bajo este criterio, un diputado podría ser registrado como presente si participa en una actividad oficial dentro de su circuito, aunque coincida con una sesión del pleno y no ocupe su curul en ese momento.

"Tengo que comenzar los recorridos en las comunidades para ver los diferentes proyectos coordinados con las autoridades; en fin, ver cómo se va avanzando en los diversos proyectos que tenemos. No me parece justo porque nosotros sí trabajamos 24/7; tal vez el diputado citadino que está acá y que todos los días está en su casa no tiene esa necesidad, pero nosotros realmente estamos 24/7 en nuestras comunidades, y no vemos que sea justo que nos descuenten”, aseguró Gertrudis Rodríguez, diputado.

La propuesta fue impulsada por los diputados oficialistas Dana Castañeda y Luis Eduardo Camacho, ambos de Realizando Metas (RM).

El cambio forma parte del proceso de discusión de las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, que continúa generando debate sobre los controles de asistencia, las responsabilidades de los diputados y las sanciones por ausencias injustificadas.

Con información de María de Gracia