Aprueban en segundo debate modificaciones al reglamento interno de la Asamblea Nacional

El pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de ley con 30 modificaciones y rechazó 74 propuestas.

Ciudad de Panamá/Se aprobó en segundo debate el reglamento interno de la Asamblea Nacional tras la votación del proyecto de ley 594, que modifica y adiciona artículos de la Ley 49 de 1984. La votación se dio la noche del martes 4 de agosto, artículo por artículo. La votación terminó alrededor de las 10:00 p.m.

Durante el debate, los diputados presentaron más de 120 propuestas de modificación a un proyecto conformado por 39 artículos.

Del total de planteamientos, se aprobaron 30 modificaciones y se rechazaron 74, incluidas algunas que habían sido aprobadas en primer debate bajo un supuesto consenso.

La diputada Janine Prado calificó lo aprobado como decepcionante y afirmó que “la aplanadora oficialista” decidió dejar el reglamento con apenas cambios cosméticos.

También cuestionó que se faculte a los diputados para gestionar proyectos: "¿Diputados gestionando proyectos? Solo les falta revivir las partidas circuitales. Tuvieron la oportunidad de modernizar la Asamblea y prefirieron mantener las viejas prácticas con nombres nuevos".

Entre los puntos discutidos estuvo una modificación al artículo 3, presentada por el diputado Luis Eduardo Camacho, relacionada con funciones de los diputados para gestionar, impulsar y fiscalizar proyectos y programas en sus circuitos.