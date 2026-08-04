MLB| Ferran Torres y José 'Chema' Caballero juntos para el primer lanzamiento del juego Yankees vs Cardenales

Sintoniza el partido entre los Cardenales y los Yankees el miércoles 5 de agosto a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/El encuentro que este martes protagonizaron los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis tuvo un momento especial en el que participó el futbolista español Ferran Torres y el pelotero panameño José 'Chema' Caballero.

Torres, integrante de la selección de España que se coronó campeona en el Mundial 2026, está de visita en Nueva York y fue invitado al Yankee Stadium para hacer el primer lanzamiento del duelo entre los neoyorquinos y el equipo de San Luis.

Con una franela a rayas de los Yankees y el número siete bordado en la espalda, Torres se dirigió al montículo en medio de los aplausos y la ovación del público. Una vez en el sitio hizo el envío al 'home plate'. Allí lo esperó 'Chema' Caballero quien recibió el pitcheo.

Después del lanzamiento, Caballero se levantó y camina hacia Torres, quien también se acerca. Ambos se encontraron y se dieron un abrazo que cerró el momento entre el panameño, quien es aficionado al fútbol, y el español que el marco el gol del campeonato para España en la recién pasada Copa del Mundo.

La popularidad de Torres ha aumentado después de la Final del Mundial ante Argentina, la que se disputó en el Metlife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, un coliseo cercano a la ciudad de Nueva York. En los últimos días, el número siete de la selección española y también jugador del FC Barcelona, ha tenido una amplia exposición en los medios estadounidenses que lo muestran como un ejemplo de perseverancia.

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El partido

Los Yankees vencieron a los Cardenales por 2 carreras a 0.

Mientras Caballero se mantuvo en la banca, y no tuvo participación en el juego, el pelotero panameño de los Cardenales, Iván Herrera, desempeñó el rol de bateador designado.

Herrera conectó un imparable en cuatro turnos y recibió dos ponches.

El prospecto de los Yankees, George Lombard Jr., conectó un cuadrangular en su debut en las Grandes Ligas y Jazz Chisholm Jr. bateó otro vuelacercas para producir las dos anotaciones del conjunto neoyorquino.