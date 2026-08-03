MLB resultados| José 'Chema' Caballero despacha su jonrón 12 en duelo entre Yankees y Cardenales con Iván Herrera en acción

Sintoniza el partido entre los Cardenales y los Yankees el miércoles 5 de agosto a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis iniciaron su serie particular este lunes en un partido donde se hicieron notar los peloteros panameños José 'Chema' Caballero e Iván Herrera.

Caballero conectó su duodécimo cuadrangular de la temporada (segundo en juegos consecutivos) en la parte baja del séptimo episodio ante los envíos del relevista Ryne Stanek. Ese vuelacercas lo pegó sin corredores en base y acercó a los Yankees 6-5 en la pizarra.

En esa séptima entrada se conectaron tres cuadrangulares. Además de 'Chema', los peloteros Ryan McMahon y el recién llegado Luis García Jr. la sacaron del parque.

Ese fue el único inatrapable del jugador oriundo de la provincia de Los Santos en tres turnos, con una carrera anotada y una remolcada.

Anotó

Por su parte, Herrera anotó una carrera en la parte alta del tercer episodio tras un sencillo remolcador de Nathan Church frente al abridor Cam Schlittler.

El oriundo de la provincia de Panamá Oeste fue el cuarto bateador de la alineación del equipo de San Luis y su anotación fue la cuarta de una producción de carreras en las cuatro primera entradas del juego. Esas anotaciones bastaron para que los Cardenales ganaran por pizarra de 13 por 7.