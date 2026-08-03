LPF resultado| CAI y Herrera FC cierran con empate la jornada 2 del Torneo Apertura 2026

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Panamá/El Club Atlético Independiente (CAI) y Herrera FC igualaron sin goles (0-0) en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez, en un compromiso correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El encuentro fue disputado de principio a fin, con un CAI que dominó ligeramente la posesión del balón con un 53 %, frente al 47 % de Herrera FC. Sin embargo, el conjunto herrerano fue el que generó mayor peligro en el área rival, al registrar siete remates totales, cinco de ellos con dirección a portería, mientras que los locales realizaron tres disparos, dos entre los tres palos.

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Herrera FC también tuvo una mayor presencia ofensiva en las jugadas a balón parado, al ejecutar ocho tiros de esquina contra cinco del CAI. En cuanto a los ataques, el equipo de La Chorrera acumuló 86 incursiones ofensivas, por 74 de los visitantes.

En el aspecto disciplinario, el partido transcurrió sin expulsiones. El CAI recibió dos tarjetas amarillas, mientras que Herrera FC fue amonestado en una ocasión. Además, solo se registró un fuera de juego en todo el compromiso, cometido por el conjunto herrerano.

Con este empate sin anotaciones, ambos equipos suman un punto en una jornada marcada por la solidez defensiva y la falta de contundencia en el último tercio del campo.