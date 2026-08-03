Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Esta es la tabla general de medallas actualizada
La cita centroamericana y carbeña está en su última semana y las oportunidades de subir al podio se acaban poco a poco.
Panamá/En el desarrollo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la delegación de México se afianza sólidamente en el primer lugar del medallero general, marcando una distancia considerable respecto a sus perseguidores más cercanos gracias a su desempeño en disciplinas como clavados, tiro deportivo, ciclismo y natación.
Detrás del conjunto mexicano, Colombia se sostiene firme en el segundo puesto gracias a un rendimiento sobresaliente en pruebas de pista, ciclismo y levantamiento de pesas, mientras que Cuba conserva la tercera casilla apoyado en su tradicional efectividad en deportes de combate y disciplinas colectivas.
Posición
Delegación / País
Oro
Plata
Bronce
Total
1
México (MEX)
118
81
67
266
2
Colombia (COL)
56
66
46
168
3
Cuba (CUB)
30
24
34
88
4
Venezuela (VEN)
21
36
64
121
5
Puerto Rico (PUR)
17
21
30
68
6
República Dominicana (DOM)
13
17
44
74
7
Guatemala (GUA / CCS)
10
19
20
49
¿En qué puesto está Panamá?
La delegación panameña se ubica en el duodécimo puesto del medallero con un total de 12 preseas. Estas se dividen en dos de oro, cinco de plata y cinco de bronce.
Aportes destacados al medallero panameño
- Natación: Emily Santos ha sido una de las grandes figuras de la delegación al conquistar tres medallas de plata (destacando en los 100m y 200m pecho).
- Lucha Olímpica / Grecorromana: Disciplina que ha sumado metales recientemente con las actuaciones de Andrés González (bronce en 60 kg grecorromana) y Yorlenis Morán (bronce en 50 kg).
- Taekwondo: Ian Romero aportó una presea de bronce en la categoría de 68 kg.
- Otras disciplinas: La delegación ha sumado podios clave en deportes como ajedrez (con Ashley Castillo), surf (con Agustín Cedeño) y ciclismo de ruta (con Roberto González).
Puntos clave del certamen
- Lucha por el Top 5: Venezuela se ha consolidado en la cuarta posición gracias a una destacada cosecha de metales en lucha grecorromana y tiro deportivo. Por su parte, Puerto Rico se mantiene dentro del top 5 metiendo presión en deportes como el tenis de mesa.
- El anfitrión da pelea: República Dominicana ocupa la sexta posición general. Aunque acumula una suma total de medallas superior a la de Puerto Rico (74 frente a 68), el criterio oficial de desempate prioriza la cantidad de metales dorados obtenidos.
- Jornadas decisivas: El medallero continúa en constante movimiento con la resolución de las fases finales de deportes colectivos como el baloncesto, béisbol y hockey sobre césped, además de la conclusión de los torneos de deportes de contacto.