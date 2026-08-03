Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Esta es la tabla general de medallas actualizada

La cita centroamericana y carbeña está en su última semana y las oportunidades de subir al podio se acaban poco a poco.

Panamá/En el desarrollo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la delegación de México se afianza sólidamente en el primer lugar del medallero general, marcando una distancia considerable respecto a sus perseguidores más cercanos gracias a su desempeño en disciplinas como clavados, tiro deportivo, ciclismo y natación.

Detrás del conjunto mexicano, Colombia se sostiene firme en el segundo puesto gracias a un rendimiento sobresaliente en pruebas de pista, ciclismo y levantamiento de pesas, mientras que Cuba conserva la tercera casilla apoyado en su tradicional efectividad en deportes de combate y disciplinas colectivas.

Posición

Delegación / País

Oro

Plata

Bronce

Total

1

México (MEX)

118

81

67

266

2

Colombia (COL)

56

66

46

168

3

Cuba (CUB)

30

24

34

88

4

Venezuela (VEN)

21

36

64

121

5

Puerto Rico (PUR)

17

21

30

68

6

República Dominicana (DOM)

13

17

44

74

7

Guatemala (GUA / CCS)

10

19

20

49

¿En qué puesto está Panamá?

La delegación panameña se ubica en el duodécimo puesto del medallero con un total de 12 preseas. Estas se dividen en dos de oro, cinco de plata y cinco de bronce.

Aportes destacados al medallero panameño

Natación: Emily Santos ha sido una de las grandes figuras de la delegación al conquistar tres medallas de plata (destacando en los 100m y 200m pecho).

ha sido una de las grandes figuras de la delegación al conquistar tres medallas de plata (destacando en los 100m y 200m pecho). Lucha Olímpica / Grecorromana: Disciplina que ha sumado metales recientemente con las actuaciones de Andrés González (bronce en 60 kg grecorromana) y Yorlenis Morán (bronce en 50 kg).

Disciplina que ha sumado metales recientemente con las actuaciones de (bronce en 60 kg grecorromana) y (bronce en 50 kg). Taekwondo: Ian Romero aportó una presea de bronce en la categoría de 68 kg.

aportó una presea de bronce en la categoría de 68 kg. Otras disciplinas: La delegación ha sumado podios clave en deportes como ajedrez (con Ashley Castillo), surf (con Agustín Cedeño) y ciclismo de ruta (con Roberto González).

Puntos clave del certamen