Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Panamá se despide del baloncesto femenino con el cuarto lugar

Las panameñas jugaron ante la selección dominicana por la medalla de bronce.

Panamá/Panamá cerró su participación en el torneo de baloncesto femenino U-20 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con un meritorio cuarto lugar, luego de caer por marcador de 66-53 ante República Dominicana en el encuentro por la medalla de bronce.

El conjunto panameño mostró entrega y competitividad durante el compromiso, teniendo como principales referentes ofensivas a Génesis Parks, Lya González y Sofía Ponce, quienes finalizaron con 10 puntos cada una.

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Más allá del resultado, la actuación representa un importante paso para el baloncesto femenino nacional, que volvió a competir en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe después de 56 años, desde su última participación en la edición de Panamá 1970. Este regreso marca un hecho significativo para el desarrollo y crecimiento de la disciplina en el país.

Información de COP

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