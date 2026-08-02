Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Panamá se despide del baloncesto femenino con el cuarto lugar

Las panameñas jugaron ante la selección dominicana por la medalla de bronce.

Jugadoras de la Selección Femenina de Baloncesto U20 de Panamá / COP

Panamá/Panamá cerró su participación en el torneo de baloncesto femenino U-20 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con un meritorio cuarto lugar, luego de caer por marcador de 66-53 ante República Dominicana en el encuentro por la medalla de bronce.

El conjunto panameño mostró entrega y competitividad durante el compromiso, teniendo como principales referentes ofensivas a Génesis Parks, Lya González y Sofía Ponce, quienes finalizaron con 10 puntos cada una.

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Más allá del resultado, la actuación representa un importante paso para el baloncesto femenino nacional, que volvió a competir en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe después de 56 años, desde su última participación en la edición de Panamá 1970. Este regreso marca un hecho significativo para el desarrollo y crecimiento de la disciplina en el país.

Información de COP

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