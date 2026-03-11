Iverson Molinar| El panameño sobresale en la EuroCup de baloncesto

El baloncestista sacó la garra en los octavos de final del torneo europeo

Panamá/Iverson Molinar firmó una actuación memorable en los octavos de final de la EuroCup de baloncesto y fue el gran protagonista en la clasificación del U‑BT Cluj‑Napoca a la siguiente ronda del torneo continental.

El base panameño lideró la victoria de su equipo por 100-82 sobre el KK Budućnost VOLI Podgorica en un partido en el que dominó ofensivamente y marcó el ritmo del encuentro, especialmente durante la segunda mitad.

Molinar terminó el compromiso con 34 puntos, la cifra más alta del partido, además de registrar la mejor valoración de la jornada (39 PIR). Además registró cinco rebotes, cuatro asistencias y dos robos de balón.

Su producción resultó determinante para que el conjunto rumano rompiera el equilibrio del juego y asegurara el pase a los cuartos de final de la competición.

Con esta actuación, el internacional panameño firmó uno de los mejores partidos de su temporada en la EuroCup, consolidándose como una de las piezas clave del esquema ofensivo del Cluj-Napoca.

Tras superar los octavos de final, el equipo rumano avanzó a la siguiente fase del torneo, donde buscará mantener su camino en la lucha por el título europeo.

El jugador

Iverson Molinar es un jugador profesional de baloncesto panameño, considerado uno de los talentos más importantes del baloncesto de Panamá en la actualidad. 🏀🇵🇦

Datos básicos

Nombre completo: Iverson Latrell Molinar Jones

Fecha de nacimiento: 3 de diciembre de 1999

3 de diciembre de 1999 Lugar de nacimiento: Ciudad de Panamá, Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá Estatura: aproximadamente 1.91 m

aproximadamente 1.91 m Posición: base / escolta (guard)

Su nombre “Iverson” se debe al famoso jugador de la NBA Allen Iverson, quien fue una gran inspiración para su familia.

Carrera universitaria

Molinar jugó baloncesto universitario en Mississippi State Bulldogs de la universidad Mississippi State University entre 2019 y 2022.

Fue uno de los mejores jugadores de su equipo.

En 2022 fue elegido en el primer equipo de la conferencia SEC .

. Terminó su etapa universitaria con promedios cercanos a 13 puntos, 3 asistencias y casi 3 rebotes por partido.

Carrera profesional

Aunque no fue seleccionado en el Draft de la NBA 2022, logró entrar al sistema profesional:

Participó en la NBA Summer League con Milwaukee Bucks .

con . Jugó en la NBA G League con el equipo Wisconsin Herd .

con el equipo . También jugó con Capitanes de Ciudad de México .

. Ha pasado por ligas internacionales como Israel y actualmente juega en U-BT Cluj-Napoca en Rumania.

Con la selección de Panamá

Molinar es una de las principales figuras de la selección nacional de Panamá.

Debutó con la selección absoluta en la FIBA AmeriCup 2017 cuando tenía solo 17 años.

cuando tenía solo 17 años. En clasificatorios recientes ha promediado más de 20 puntos por partido, siendo uno de los líderes del equipo.

