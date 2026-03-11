Clásico Mundial de Béisbol 2026 resultado| Estados Unidos recibe la mano de Italia y estará en cuartos de final

Los italianos derrotaron a México y eso benefició a los estadounidenses.

Estados Unidos/En una noche de dolor en Houston, México sufrió este miércoles una rotunda derrota 9x1 ante Italia que lo eliminó del Clásico Mundial de béisbol y además permitió el pase de Estados Unidos a los cuartos de final.

Vinnie Pasquantino fue el gran verdugo del Tri, al convertirse en el primer jugador en conectar tres jonrones en un partido en las dos décadas de historia del torneo.

México finalizó en el tercer lugar del Grupo B, con un registro de dos victorias y dos derrotas.

Italia fue la sorprendente ganadora del grupo, con un inmaculado balance de 4-0, y Estados Unidos (3-1) se quedó con el segundo boleto gracias a la derrota mexicana.

El Team USA chocará en cuartos contra Canadá, líder de la llave A, e Italia contra Puerto Rico.

Canadienses sellan su pase

Canadá protagonizó este miércoles una jugada a dos bandas: eliminó a Cuba al vencerla 7-2 y avanzó por primera vez a cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol al cierre del Grupo A.

La selección canadiense, que nunca había pasado de la primera fase, sorprendió al tumbar a una novena de tradición en el deporte de la pelota caliente, subcampeona en la primera edición de 2006 y semifinalista en la pasada, en 2023.

Los norteamericanos se suman a Puerto Rico como los dos representantes del Grupo A en la ronda de los ocho mejores, que se disputará entre viernes y sábado en las ciudades estadounidenses de Miami y Houston.

Ambas selecciones acabaron la fase de grupos con un récord de 3-1, pero Canadá saltó a la siguiente ronda como líder por haberse impuesto (3x2) en el duelo directo el martes.

En el Hiram Bithorn Stadium en San Juan, Puerto Rico, Canadá tomó ventaja de la mala tarde del lanzador cubano Yariel Rodríguez, quien permitió cuatro carreras y tres hits en apenas 1.2 innings.

Los norteamericanos estuvieron siempre al frente pero se embolsaron el partido en la sexta entrada, cuando Matt Davidson, Denzel Clarke y Otto López pasaron por la registradora y abrieron una brecha insalvable (5-1).

Los isleños mostraron reacción en la parte baja de la sexta, cuando colmaron las tres bases, pero el esfuerzo ofensivo se fue al traste luego de que Yiddi Cappe fuera ponchado.

Tras la eliminación, Cuba pierde la chance de pelear por uno de los dos boletos para el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 que el Clásico Mundial repartirá a selecciones americanas.

