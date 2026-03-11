Clásico Mundial de Béisbol 2026 resultado| ¡Panamá irá a eliminatoria! Canadá se impone a Puerto Rico

El partido entre canadienses y puertorriqueños selló el destino de los panameños con miras al siguiente torneo

Puerto Rico/Panamá tendrá que jugar en el torneo clasificatorio al próximo Clásico Mundial de Béisbol, luego que Canadá venciera este martes a Puerto Rico.

El triunfo del equipo canadiense, su segundo en el Clásico Mundial de este año, desplaza a la selección panameña al último lugar del Grupo A. Esa posición le obliga a afrontar la eliminatoria.

Golpe al anfitrión

Canadá acaba de completar una de las victorias más importantes en la historia de su país.

En su tercer juego de la fase de grupos en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Canadá derrotó a Puerto Rico en un dramático triunfo 3-2, para colocar su marca en 2-1 en el Grupo A. En el proceso, Canadá tiene la oportunidad no solo de avanzar a los cuartos de final por primera vez en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, sino también de asegurar el primer lugar del Grupo A.

Los dos escenarios para Canadá el miércoles son bastante simples. Con una victoria ante Cuba el miércoles (3 p.m. ET por FS2), Canadá avanzaría a los cuartos de final con marca de 3-1. También se quedaría con el primer lugar del Grupo A, ya que terminaría la fase de grupos con el mismo récord que Puerto Rico, pero con la ventaja del desempate por enfrentamiento directo. Si Canadá pierde, su participación en el Clásico llegará a su fin, ya que finalizaría con marca de 2-2 detrás de Puerto Rico y Cuba.

Independientemente de cómo se desarrollen las cosas el miércoles, Canadá ha demostrado que es un contendiente legítimo en este torneo y que puede construir impulso para la próxima edición. Aunque gran parte de la atención se ha centrado en la ofensiva de Canadá, fue su cuerpo de lanzadores el que dio un paso al frente de manera enorme el martes.

El derecho Jordan Balazovic marcó la pauta con tres innings de una carrera. Luego le cedió la estafeta al zurdo Logan Allen, quien igualó la línea de Balazovic con tres innings de una carrera por su cuenta. Brock Dykxhoorn se encargó del cierre con tres dominantes innings en blanco.

La ofensiva de Canadá también recibió más aportes de Owen Caissie, quien ha sido el mejor bateador del club hasta ahora en el Clásico Mundial de Béisbol. Caissie conectó un par de dobles y negoció una base por bolas, y presume un promedio de bateo de .545 en tres juegos.

