Clásico Mundial de Béisbol 2026| Edmundo Sosa: participación de Panamá fue un "fracaso total"

El 'infielder' panameño manifestó que, a pesar del esfuerzo colectivo, el equipo no pudo hacer las cosas necesarias para competir.

Panamá/El pelotero Edmundo Sosa calificó como "fracaso total" la participación de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El conjunto panameño quedó eliminado de la competencia en la primera ronda tras su derrota de este lunes ante Colombia, por marcador de 4 carreras a 3, en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.

"Lamentablemente no se pudo avanzar... Sí, pienso que fue un fracaso obviamente... fracaso total porque pienso que teníamos un grupo de jóvenes bastante bueno donde cada pieza estaba en su lugar, batallamos, jugamos nuestros juegos, vinimos de menos a más", comentó.

Sosa reconoció que hubo un retroceso en el desempeño del equipo ya que "es un torneo donde hay que jugar desde el día uno de la mejor manera, donde hay que ejecutar las pequeñas cosas del juego, donde no hay tiempo para estar pensando, simplemente salir, divertirse y jugar".

El jugador de los Phillies de Filadelfia también fue autocrítico al admitir que tuvo dificultades para adaptarse a un certamen corto como lo es el Clásico Mundial de Béisbol.

"En lo personal pienso que me costó un poquito adaptarme temprano en los juegos y nada, simplemente fracaso, fracaso total", puntualizó.

Sosa conectó cuatro imparables en 16 turnos y anotó una carrera. Su promedio de bateo en el torneo fue de .250.

Panamá terminó su participación en el certamen con marca de una victoria y tres derrotas que le dejaron sin posibilidades de quedarse con uno de los dos cupos disponibles en el Grupo A para los cuartos de final del certamen.

Resultados de Panamá