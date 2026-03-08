Clásico Mundial de Béisbol 2026: Panamá sigue con vida en San Juan luego de vencer a Canadá

El lunes 9 de marzo Panamá vs Colombia desde las 11:00 am por TVMAX.

Panamá derrotó a Canadá / Foto: Fedebeis

Panamá/La Selección de béisbol de Panamá logró una victoria clave de 4 carreras por 3 ante la Selección de béisbol de Canadá en el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol, resultado que mantiene con vida a los canaleros en la pelea por avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El equipo dirigido por el manager José Mayorga reaccionó en un momento decisivo del campeonato y consiguió un triunfo importante para colocar su marca en 1 victoria y 2 derrotas, manteniendo abiertas sus aspiraciones dentro de un grupo muy competitivo.

La victoria también permitió a Panamá sacudirse del duro golpe sufrido ante Selección de béisbol de Puerto Rico, encuentro en el que los canaleros cayeron 4-3 en la parte baja del décimo episodio, quedando tendidos en el terreno en un partido que se definió en entradas extras.

Ante Canadá, el conjunto panameño mostró mayor carácter y capacidad de reacción para cerrar el partido con ventaja y sumar un triunfo que puede ser determinante en el desarrollo del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol.

Resumen de la victoria de Panamá: Ofensiva oportuna y relevo dominante

Panamá logró imponerse en un duelo cerrado con un marcador final de 4-3, apoyado en una ofensiva de 11 imparables y un cuerpo de lanzadores que supo contener la respuesta del rival.

Lo más destacado a la ofensiva

  • Bradfield Jr. (CF): Fue el jugador más explosivo en las bases, conectando 3 imparables en 4 turnos (promedio de .500) y registrando dos bases robadas.
  • Tejada (PH-2B): Entró como bateador emergente y resultó determinante al impulsar dos carreras (RBI), liderando al equipo en este departamento.
  • Bethancourt (1B) y Caballero (SS): Bethancourt sumó dos hits, mientras que Caballero conectó el único doblete (2B) registrado por la ofensiva panameña.
  • Castillo, L: También aportó a la producción con una carrera empujada y un imparable.

Desempeño de los lanzadores

  • Cienfuegos (W): Se llevó la victoria (1-0) tras una labor impecable de 2.1 entradas, donde no permitió hits ni carreras y recetó 3 ponches, manteniendo un promedio de carreras limpias de 0.00.
  • Agrazal (S): Aseguró el triunfo al adjudicarse el salvamento (1), lanzando una entrada completa con un hit permitido y 2 ponches.
  • Barria: Fue el abridor del encuentro, trabajando 3.2 entradas en las que permitió 5 hits y 2 carreras limpias.
  • Mejía, H (H): Obtuvo el "hold" (ventaja preservada) tras lanzar un episodio con dos ponches, a pesar de permitir una anotación.
  • Gonzalez, Ja: Cumplió en el relevo con una entrada en blanco, permitiendo un solo hit y otorgando un ponche.

En conjunto, la selección de Panamá demostró efectividad en los momentos apremiantes, logrando batear de 11-4 con corredores en posición de anotar y dejando a 10 corredores en las bases a lo largo del encuentro.

Ahora, la Selección de Panamá tendrá un nuevo desafío este lunes a las 11:00 a.m., cuando se enfrente a la Selección de béisbol de Colombia, equipo que ya se encuentra eliminado del torneo. El compromiso será clave para las aspiraciones panameñas y será transmitido por TVMAX, en un duelo donde los dirigidos por José Mayorga buscarán mantener viva la ilusión de avanzar en el Clásico Mundial de Béisbol.

Temas relacionados

Clásico Mundial de Béisbol beisbol panama Canadá resultados
Si te lo perdiste
Lo último
stats