Clásico Mundial de Béisbol 2026: Panamá sigue con vida en San Juan luego de vencer a Canadá

Panamá/La Selección de béisbol de Panamá logró una victoria clave de 4 carreras por 3 ante la Selección de béisbol de Canadá en el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol, resultado que mantiene con vida a los canaleros en la pelea por avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El equipo dirigido por el manager José Mayorga reaccionó en un momento decisivo del campeonato y consiguió un triunfo importante para colocar su marca en 1 victoria y 2 derrotas, manteniendo abiertas sus aspiraciones dentro de un grupo muy competitivo.

La victoria también permitió a Panamá sacudirse del duro golpe sufrido ante Selección de béisbol de Puerto Rico, encuentro en el que los canaleros cayeron 4-3 en la parte baja del décimo episodio, quedando tendidos en el terreno en un partido que se definió en entradas extras.

Ante Canadá, el conjunto panameño mostró mayor carácter y capacidad de reacción para cerrar el partido con ventaja y sumar un triunfo que puede ser determinante en el desarrollo del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol.

Resumen de la victoria de Panamá: Ofensiva oportuna y relevo dominante

Panamá logró imponerse en un duelo cerrado con un marcador final de 4-3, apoyado en una ofensiva de 11 imparables y un cuerpo de lanzadores que supo contener la respuesta del rival.

Lo más destacado a la ofensiva

Bradfield Jr. (CF): Fue el jugador más explosivo en las bases, conectando 3 imparables en 4 turnos (promedio de .500) y registrando dos bases robadas .

Fue el jugador más explosivo en las bases, conectando en 4 turnos (promedio de .500) y registrando . Tejada (PH-2B): Entró como bateador emergente y resultó determinante al impulsar dos carreras (RBI) , liderando al equipo en este departamento.

Entró como bateador emergente y resultó determinante al impulsar , liderando al equipo en este departamento. Bethancourt (1B) y Caballero (SS): Bethancourt sumó dos hits , mientras que Caballero conectó el único doblete (2B) registrado por la ofensiva panameña.

Bethancourt sumó , mientras que Caballero conectó el único registrado por la ofensiva panameña. Castillo, L: También aportó a la producción con una carrera empujada y un imparable.

Desempeño de los lanzadores

Cienfuegos (W): Se llevó la victoria (1-0) tras una labor impecable de 2.1 entradas , donde no permitió hits ni carreras y recetó 3 ponches , manteniendo un promedio de carreras limpias de 0.00.

Se llevó la tras una labor impecable de , donde no permitió hits ni carreras y recetó , manteniendo un promedio de carreras limpias de 0.00. Agrazal (S): Aseguró el triunfo al adjudicarse el salvamento (1) , lanzando una entrada completa con un hit permitido y 2 ponches .

Aseguró el triunfo al adjudicarse el , lanzando una entrada completa con un hit permitido y . Barria: Fue el abridor del encuentro, trabajando 3.2 entradas en las que permitió 5 hits y 2 carreras limpias.

Fue el abridor del encuentro, trabajando en las que permitió 5 hits y 2 carreras limpias. Mejía, H (H): Obtuvo el "hold" (ventaja preservada) tras lanzar un episodio con dos ponches, a pesar de permitir una anotación.

Obtuvo el (ventaja preservada) tras lanzar un episodio con dos ponches, a pesar de permitir una anotación. Gonzalez, Ja: Cumplió en el relevo con una entrada en blanco, permitiendo un solo hit y otorgando un ponche.

En conjunto, la selección de Panamá demostró efectividad en los momentos apremiantes, logrando batear de 11-4 con corredores en posición de anotar y dejando a 10 corredores en las bases a lo largo del encuentro.

Ahora, la Selección de Panamá tendrá un nuevo desafío este lunes a las 11:00 a.m., cuando se enfrente a la Selección de béisbol de Colombia, equipo que ya se encuentra eliminado del torneo. El compromiso será clave para las aspiraciones panameñas y será transmitido por TVMAX, en un duelo donde los dirigidos por José Mayorga buscarán mantener viva la ilusión de avanzar en el Clásico Mundial de Béisbol.