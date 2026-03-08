Clásico Mundial de Béisbol 2026: resultados, clasificados y lo mejor de la jornada del 8 de marzo

Este lunes 9 de marzo Panamá vs Colombia desde las 11:00 am EN VIVO por TVMAX y TVN Pass.

Miami, Estados Unidos/El Clásico Mundial de Béisbol entró este domingo en una etapa decisiva dentro de la fase de grupos, donde Japón ya aseguró el pase mientras que República Dominicana y Cuba confirman favoritismo en sus zonas.

A primera hora, el cuadro nipón tuvo en Masataka Yoshida su principal figura con dos carreras impulsadas en un partido que terminó con victoria 4x3 pero que no estuvo corto de drama con jonrones de Alex Hall y Rixon Wingrove en el noveno episodio.

"Está en muy buena racha, especialmente en momentos de apremio", dijo el mánager de Japón, Hirokazu Ibata, al referirse a Yoshida. "Es un tipo de buenos números y estoy muy orgulloso de él".

Taisei Ota, cerrador de Japón en este Clásico Mundial, completó un inning en el que permitió dos carreras antes de asegurar su segundo salvamento de la competencia.

El estelar Shohei Ohtani tuvo una jornada atípica en la que no conectó hit en sus tres oportunidades al bate, aunque sí visitó las almohadillas con dos bases por bola.

Japón llega a tres triunfos en igual cantidad de presentaciones y aseguró el primer lugar del Grupo C a falta de una jornada.

-República Dominicana dio muestras de poder-

El béisbol dominicano vivió su mejor momento en el Clásico Mundial 2026 con la victoria 12-1 sobre Países Bajos.

Jonrones de Vladimir Guerrero Jr. , Junior Caminero, Austin Wells y Juan Soto, dejaron en el terreno a los europeos debido a la regla de misericordia que aplica en el torneo para partidos con un mínimo de diez carreras de ventaja desde el séptimo inning.

El Plátano Power dio su primera gran muestra y de paso, ratificó el papel de favorito.

"No importa ganar por knock-out, una carrera o dos carreras, lo importante es ganar el partido", comentó Albert Pujols. "Todo el crédito es de los muchachos, nuestra misión es ganar el campeonato, a eso es a lo que venimos".

Bajo la sombra de un ataque fulminante trabajaron los lanzadores del cuadro dominicano.

Luis Severino lanzó cuatro entradas completas en las que permitió tres hits y una carrera mientras que en el relevo Albert Abreu y Abner Uribe se combinaron para tres innings limpios de carreras y con seis ponches.

Con 24 carreras en sus dos primeros partidos, República Dominicana (2-0) lidera el Grupo D superando por promedio de carreras a Venezuela (2-0).

-Cuba despacha a Colombia-

Un primer inning de cuatro carreras y un sexto de tres sentenciaron la victoria 7x4 de Cuba sobre Colombia en partido correspondiente al Grupo A.

Ariel Martínez y Erisbel Arruebarrena aportaron la cuota de poder con un cuadrangular cada uno.

"Estamos en condiciones de seguir trabajando", afirmó el mánager Germán Meza. "Tenemos una ventaja de 2-0, sin confiarse, lo que hay que hacer es seguir trabajando".

La tercera derrota deja a Colombia sin posibilidades de avanzar a la ronda de eliminación directa.

El equipo dirigido por José Mosquera se mostró sin poder en el bate y con serios errores conceptuales que no le permitieron cumplir con las expectativas.

Un out de sacrificio de Jordan Díaz que llevó al plato a Michael Arroyo, alimentó las esperanzas del cuadro cafetero en la primera entrada, fue una de pocas alegrías para el equipo de José Mosquera.

Jonrones de Ariel Martínez y Erisbel Arruebarrena le dieron vuelta al partido en un abrir y cerrar de ojos, al final del primer capítulo los caribeños ya gozaban de una ventaja de tres carreras.

Otro out de sacrificio, esta vez de Tito Polo, le permitió a Colombia acortar distancias, sin embargo se repitió la historia y Cuba respondió con contundencia.

Un error de Leonel Moas Jr. y un triple de Yiddi Cappe en la sexta entrada, casi que pusieron el partido fuera del alcance para los sudamericanos que nunca lograron encontrar el hit oportuno.

En un último llamado, Colombia logró llenar las bases en el séptimo inning pero apenas pudo sumar dos rayitas gracias a un sencillo de Gio Urshela y un golpe a Tito Polo.

Cuba (2-0) comparte el liderato del grupo con Puerto Rico (2-0) mientras que Colombia (0-3) queda eliminado con tres derrotas, sin victorias, a falta de un partido en la fase de grupos.