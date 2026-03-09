Clásico Mundial de Béisbol EN VIVO | Colombia vs Panamá por TVMAX

Panamá/La Selección de Panamá vuelve al terreno este lunes con la misión clara de mantenerse en la pelea dentro del Clásico Mundial de Béisbol cuando enfrente a Colombia en un partido que será transmitido EN VIVO por TVMAX.

Los dirigidos por el manager José Mayorga llegan motivados tras conseguir una dramática victoria de 4 carreras por 3 ante Canadá, un triunfo que les permitió seguir con aspiraciones en el Grupo A del torneo. Con ese resultado, Panamá dejó su marca en 1 victoria y 2 derrotas, por lo que necesita otro resultado positivo para seguir soñando con avanzar a la siguiente ronda.

En cambio, Colombia llega al compromiso ya eliminada, luego de caer en su último partido 7-4 frente a Cuba, resultado que dejó a los cafeteros con registro de 0-3 en el grupo.

Para este importante duelo, Panamá enviará al montículo al experimentado lanzador derecho Paolo Espino, quien tendrá la responsabilidad de mantener a raya a la ofensiva colombiana y darle profundidad al cuerpo de pitcheo canalero.

La alineación oficial de Panamá para este encuentro será la siguiente: Enrique Bradfield jugará en el jardín central, José Caballero estará en el campo corto, Leonardo Bernal será el receptor, José Ramos ocupará el jardín derecho, Edmundo Sosa defenderá la tercera base, Christian Bethancourt estará en la primera base, Luis Castillo en el jardín izquierdo, Miguel Amaya fungirá como bateador designado, Rubén Tejada estará en la segunda base, mientras que Paolo Espino será el lanzador abridor.

Con la presión de un torneo corto y cada juego decisivo, Panamá sabe que una victoria ante Colombia puede mantener encendida la esperanza de avanzar, en un duelo que promete intensidad de principio a fin.