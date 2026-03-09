Rihanna: arrestan a mujer que disparó en la mansión de la cantante en Beverly Hills

El tiroteo se registró en una de las zonas más exclusivas de Beverly Hills , conocida por su seguridad reforzada y vigilancia privada.

Una situación de alto riesgo sacudió la tranquilidad de Beverly Hills, California, cuando una mujer de aproximadamente 30 años fue arrestada tras disparar repetidamente contra la residencia de la cantante Rihanna. El incidente se registró el domingo 8 de marzo alrededor de la 1:20 p.m., según confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Las autoridades reportaron que la agresora efectuó entre cinco y siete disparos, los cuales impactaron la reja de la propiedad. Afortunadamente, no se reportaron heridos, a pesar de que había personas en la vivienda en el momento del ataque. La mujer fue detenida de inmediato por los oficiales del LAPD, quienes se mantienen investigando el móvil detrás del suceso.

La vía y el entorno del hecho

El tiroteo se registró en una de las zonas más exclusivas de Beverly Hills, conocida por su seguridad reforzada y vigilancia privada. Los residentes del área expresaron su preocupación por el hecho, considerando que se trata de una calle habitualmente tranquila, frecuentada por celebridades y visitantes de alto perfil. Las autoridades han reforzado la presencia policial en la vía para garantizar la seguridad de los vecinos y prevenir incidentes similares.

Rihanna y su imperio musical

Rihanna, además de ser una de las voces más influyentes del pop contemporáneo, ha consolidado un imperio artístico y empresarial. Desde sus inicios en Barbados, la cantante ha producido éxitos como Umbrella, Diamonds y Work, y ha colaborado con artistas de renombre mundial. Además, su marca Fenty ha revolucionado la industria de la moda y la belleza, convirtiéndola en una de las artistas más poderosas del entretenimiento y los negocios.

Pese al incidente, fuentes cercanas aseguran que Rihanna se encuentra bien y segura, mientras las investigaciones continúan para esclarecer las motivaciones detrás del ataque y determinar si hubo algún riesgo directo hacia la estrella.

