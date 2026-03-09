Minseg comprará helicóptero por $10.1 millones para ampliar la flota aérea del Senan

La compra responde "al incremento de misiones , así como al deterioro y la caducidad del periodo de vida útil de varias aeronaves de ala rotatoria que actualmente forman parte de la flota del Senan".

El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá procederá con la compra de un helicóptero por un monto de $10,197,440.00 mediante un contrato bajo procedimiento excepcional con la empresa AgustaWestland Philadelphia Corporation (AWPC).

La aeronave corresponde al modelo AW169, serie 69009, equipada con motores Pratt & Whitney PW210A, y será destinada a las operaciones del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

De acuerdo con la información publicada en la última Gaceta Oficial, el helicóptero será utilizado en misiones humanitarias, de seguridad ciudadana y apoyo social en comunidades de difícil acceso, donde se requiere incrementar la disponibilidad operativa de aeronaves.

La compra responde "al incremento de misiones, así como al deterioro y la caducidad del periodo de vida útil de varias aeronaves de ala rotatoria que actualmente forman parte de la flota del Senan", de acuerdo con lo que se desprende de la Resolución del 16 de diciembre de 2025, publicada en la Gaceta del viernes.

Según lo indicado en la resolución, AgustaWestland Philadelphia Corporation es la única empresa fabricante del helicóptero AW169, razón por la cual se justificó el contrato bajo procedimiento excepcional, una figura contemplada en la legislación de contratación pública cuando se trata de seguridad y defensa del Estado.

El Senan mantiene dentro de su flota seis helicópteros modelo AgustaWestland AW139, fabricados también por AgustaWestland, los cuales superan la década de operaciones.

Estas aeronaves fueron adquiridas durante el periodo presidencial 2009-2014, cuando el actual presidente José Raúl Mulino ocupaba el cargo de ministro de Seguridad.

En ese momento, el Estado panameño invirtió 250 millones de dólares en un paquete que incluía los helicópteros, 19 radares de vigilancia y un sistema cartográfico, bajo un contrato con la empresa italiana Finmeccanica, hoy conocida como Leonardo S.p.A.

Ese acuerdo posteriormente dio origen a diversas investigaciones judiciales relacionadas con el proceso de contratación.