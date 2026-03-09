Diputada Alexandra Brenes inspecciona albergue en Pedregal y cuestiona ausencia de la Senniaf

Las inspecciones se realizan en medio de un creciente debate público sobre las condiciones de los albergues y el papel de las instituciones encargadas de garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.

Ciudad de Panamá, Panamá/Como parte de una serie de recorridos de fiscalización en centros de protección de menores, la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional de Panamá, visitó un albergue ubicado en el sector de Pedregal para evaluar las condiciones en las que se encuentran adolescentes bajo protección.

Durante la inspección, Brenes explicó que el centro alberga actualmente a 13 jóvenes entre 13 y 18 años, quienes reciben apoyo principalmente de fundaciones y empresas privadas, y asisten regularmente a la escuela. Según la diputada, la infraestructura del lugar se encuentra en condiciones adecuadas.

“Por lo menos en esta visita no hemos tenido presencia de la Senniaf. Este es un albergue que se mantiene con aportes de fundaciones o empresas privadas y que, por ahora, se encuentra en buenas condiciones”, indicó.

La parlamentaria destacó que el centro cuenta con trabajadora social, psicóloga y atención de enfermería, esta última brindada una vez por semana para dar seguimiento a las adolescentes.

Cuestionamientos por ausencia de Senniaf

Uno de los aspectos que llamó la atención durante el recorrido fue la ausencia de representantes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Brenes señaló que, según el Decreto 404, la entidad debe realizar dos visitas anuales a los albergues, pero en este caso —según indicó— el centro no ha recibido ni siquiera la primera inspección del año, pese a que ya transcurre el mes de marzo.

La diputada también reveló que desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se comunicaron con la comisión para solicitar que se reagendaran las visitas programadas, petición que fue rechazada debido a la logística previamente organizada.

“Detrás de estas inspecciones hay una planificación. Si ellos decidieron no venir, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo como comisión y velando por la protección de los niños y niñas”, afirmó.

Más inspecciones y citación en la Asamblea

La presidenta de la Comisión de la Mujer informó que durante la jornada se tiene previsto visitar cinco albergues en la ciudad de Panamá como parte del proceso de verificación de condiciones en estos centros.

Además, adelantó que la nueva directora general de la Senniaf fue citada a la Asamblea Nacional para este martes a las 10:00 de la mañana, donde deberá presentar un informe sobre la situación de la institución y responder a cuestionamientos relacionados con la atención y protección de menores en el país.

Las inspecciones se realizan en medio de un creciente debate público sobre las condiciones de los albergues y el papel de las instituciones encargadas de garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.

