Reubican hacia Coclé a jóvenes del albergue de Tocumen tras protestas en Chitré

Chitré, Herrera/Los jóvenes y adultos con discapacidad provenientes del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, que fueron ubicados de manera temporal en el Hogar María Auxiliadora [Chitré, Herrera], habrían sido trasladados hacia la provincia de Coclé, específicamente al distrito de Antón, según información conocida de forma extraoficial.

El grupo había llegado a Chitré el pasado martes de Carnaval, en una medida adoptada tras una notificación de la Procuraduría General de la Nación y ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social. La decisión generó reacciones inmediatas por parte de la sociedad civil y clubes cívicos del distrito de Chitré, quienes realizaron vigilias y manifestaciones pacíficas en los predios del hogar.

El Hogar María Auxiliadora ha sido destinado históricamente a albergar a niñas de escasos recursos y en condición de vulnerabilidad que cursan estudios en la cabecera de la provincia de Herrera. Ante la llegada del grupo procedente de Tocumen, las menores fueron trasladadas temporalmente a un albergue del Ifarhu, situación que incrementó la preocupación de la comunidad.

Miembros de la sociedad civil confirmaron que el inmueble fue desocupado y manifestaron su satisfacción por lo que consideran un logro de la organización comunitaria.

“Fue desocupado y queremos agradecer a toda la comunidad de Azuero por el respaldo brindado durante estos días”, expresó una de las voceras del movimiento cívico.

Para las próximas horas se prevé que representantes de clubes cívicos realicen una visita al Hogar María Auxiliadora con el objetivo de evaluar sus condiciones y coordinar con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social las acciones necesarias para el eventual retorno de las niñas.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial detallando el traslado hacia Coclé ni el destino definitivo de los jóvenes del CAI de Tocumen.

Con información de Eduardo Javier Vega