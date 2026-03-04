Clima en Panamá: Pronostican lluvias intermitentes en el Caribe y condiciones variables en el Pacífico

Se mantienen avisos de vigilancia por condiciones ventosas, índices de radiación UV elevados, generación y propagación de incendios y también por oleajes en el Caribe.

De acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, para hoy miércoles 4 de marzo se esperan condiciones climáticas variables en el país, con lluvias aisladas, vientos moderados a fuertes y altos niveles de radiación solar.

En la vertiente del Caribe, durante el transcurso del día se registrarán aguaceros aislados e intermitentes en Costa Abajo de Colón, el Norte de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé. En horas de la mañana, las lluvias se presentarán de forma aislada en el resto de la provincia de Colón, mientras que en la noche podrían desplazarse hacia Bocas del Toro.

Para la vertiente del Pacífico, en la mañana se mantendrán intervalos nubosos con probabilidad de lluvias aisladas y esporádicas en el Norte de Coclé, Norte de Panamá Oeste, Norte de Panamá y Darién.

En la tarde se esperan aguaceros aislados, con posibilidad de descargas eléctricas ocasionales en Darién, además de lluvias aisladas en el Norte de Coclé y el Occidente de Chiriquí. Durante la noche continuarán los intervalos nubosos con probabilidad de lluvias aisladas en la frontera de Darién y en las costas de Chiriquí.

En cuanto a las temperaturas, las máximas se ubicarán entre 20°C y 25°C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 29°C y 36°C, con una sensación térmica elevada, según el aviso de vigilancia vigente.

Los vientos predominarán del noroeste a noreste a lo largo del día. Se prevén velocidades de hasta 35 km/h en la zona marítima oriental y central del Caribe y Pacífico, así como en las costas de Panamá Oeste, Herrera y Los Santos.

En Panamá Oeste, Coclé y las provincias centrales, los vientos alcanzarán hasta 30 km/h, mientras que en Colón, Panamá y la comarca Guna Yala llegarán a 25 km/h. En el resto del país se mantendrán por debajo de 20 km/h. Para la tarde, en Chiriquí, se esperan vientos variables de hasta 20 km/h. Además, se advierte sobre ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h en áreas montañosas, provincias centrales, Coclé y sectores de Panamá Oeste.

En el aspecto marítimo, en el Caribe se esperan olas con alturas entre 1.4 y 2.2 metros y periodos de 8 a 10 segundos, bajo aviso de vigilancia. En el Pacífico, el oleaje oscilará entre 0.4 y 1.4 metros, con periodos de 13 a 15 segundos, por lo que se recomienda precaución.

Los índices de radiación UV-B alcanzarán valores entre 8 y 12, lo que representa un riesgo muy alto y extremo en todo el país, por lo que las autoridades reiteran las recomendaciones de protección ante la exposición solar.

