Diputados de Vamos se levantan del pleno en protesta por rechazo de citación del administrador de la AMP

Ciudad de Panamá/Por cuarta ocasión, el pleno de la Asamblea Nacional rechazó una propuesta para modificar el orden del día con el fin de someter a votación la citación del administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

A diferencia de sesiones anteriores, donde no se logró el quórum necesario o la votación fue insuficiente, en esta ocasión sí hubo participación significativa de diputados. La propuesta fue rechazada con 28 votos en contra y 23 a favor, impidiendo así la alteración de la agenda legislativa.

Los votos favorables provinieron principalmente de la bancada Vamos, con el respaldo de la bancada Seguimos. En tanto, diputados del Partido Panameñista, Realizando Metas y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) votaron en contra de la modificación.

Tras el resultado, los diputados de la bancada Vamos sostuvieron una reunión en el propio pleno y posteriormente decidieron retirarse uno a uno de la sesión. No obstante, su salida no impidió la continuidad del debate legislativo.

“Yo creo que el país lo ha podido ver, cuánto nos costó a nosotros defender a los niños que han sido vulnerados en esos albergues del Senniaf, casi cuatro citaciones y ¿por qué la misma práctica? Los diputados se levantan y se van. ¿Hasta cuándo? Aquí tenemos todos una responsabilidad con nuestro circuito, con la ciudadanía de servirle al país, de hacer nuestro trabajo frente a la ciudadanía desde nuestra curul. No puede ser que lo hagan a conveniencia”, expresó el diputado Roberto Zúñiga, de la bancada Vamos.

Pese al retiro de estos legisladores, el pleno continuó avanzando en la agenda parlamentaria. En menos de una hora se aprobaron cinco proyectos de ley en segundo debate, evidenciando un ritmo acelerado en la discusión y votación de iniciativas tras la salida de la bancada disidente.

Con información de Meredith Serracín