Directora de la Senniaf no se presenta ante la Asamblea Nacional por una 'situación de salud'

La presidenta de la Comisión, Alexandra Brenes, dijo que la comparecencia se reprogramó para el próximo martes 10 de marzo.

Ciudad de Panamá/Ana Fábrega, directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y la Familia (Senniaf), debía comparecer este martes ante la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia para sustentar memorias de la entidad a las 10:00 a.m. en el Salón Azul de la Asamblea Nacional.

Según información confirmada por TVN Noticias, Fábrega envió una carta señalando que tenía una "situación de salud" que le impediría cumplir con la agenda, justificando su ausencia en la nota fechada el 26 de febrero.

La presidenta de la Comisión, Alexandra Brenes, dijo que la comparecencia se reprogramó para el próximo martes 10 de marzo.

La presentación de las memorias se daría en el marco de denuncias presentadas por Brenes ante el Ministerio Público sobre situaciones de maltrato y abuso sexual en perjuicio de menores residentes en el Centro de Atención Integral de Tocumen (CAI).

Tras conocer la situación en la que se encontraban infantes, niños, adolescentes y adultos de este CAI, Brenes había solicitado en reiteradas ocasiones la separación del cargo de la directora, no obstante, hasta la fecha, Fábrega mantiene su cargo.

Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño señaló que, aunque se respeta su decisión, se esperaba su presencia para que respondiera al menos 29 preguntas sobre normas, protocolos, ejecución, lagunas jurídicas, presupuesto o valoraciones de la institución sobre su eficacia en Panamá y si tiene identificada alguna situación que pudiera estar impidiendo el proceso de adopciones en el país.

“Esperamos que pueda comparecer porque esta es una oportunidad que tiene ella para esclarecer muchas dudas que tiene la ciudadanía”, afirmó Cedeño.

Por esta situación, la Asamblea Nacional aprobó el pasado jueves 12 de febrero la citación de la ministra de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles, para que explique ante el pleno la situación de los albergues de niños, niñas y adolescentes en el país.

La citación se aprobó con 34 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

La comparecencia incluirá un cuestionario de 42 preguntas relacionadas con la supervisión de estos centros, denuncias recibidas, sanciones aplicadas y protocolos de protección vigentes para salvaguardar a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad, pero hasta el momento, la ministra no ha confirmado la fecha en la que asistirá al pleno.

También puede leer:

Información de María De Gracia