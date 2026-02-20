Chitré se moviliza por situación del Hogar María Auxiliadora, el Mides y autoridades se reunirán este lunes

En este contexto, la comunidad realizó una vigilia para manifestar su oposición a las medidas y exigir que las autoridades nacionales busquen soluciones al asunto del CAI de Tocumen que no afecten la continuidad del trabajo social del Hogar María Auxiliadora.

Chitré, Herrera/La ciudad de Chitré, en la provincia de Herrera, vive con preocupación y movilización ciudadana las recientes medidas que afectan al Hogar María Auxiliadora, institución con más de 90 años de labor social en la región.

Todo surge a raíz del traslado de jóvenes y adultos del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, en medio de investigaciones por irregularidades y presuntos abusos, al Hogar María Auxiliadora, donde residen niñas de escasos recursos que estudian en Chitré, las cuales han sido enviadas a un albergue del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Este viernes 20 de febrero, la sociedad civil y grupos comunitarios se han pronunciado en contra del traslado de algunas niñas que residían en el hogar, alegando que la institución ha sido un espacio fundamental para la educación y cuidado de menores de escasos recursos o que han perdido a sus padres. A lo largo de los años, el Hogar María Auxiliadora ha contado con el apoyo de empresas privadas, instituciones locales y donaciones del extranjero, y ha formado a numerosas niñas que posteriormente han desarrollado exitosas carreras profesionales.

En este contexto, la comunidad realizó una vigilia para manifestar su oposición a las medidas y exigir que las autoridades nacionales busquen soluciones al asunto del CAI de Tocumen que no afecten la continuidad del trabajo social del Hogar María Auxiliadora. “No nos vamos a dejar quitar el Hogar María Auxiliadora”, declaró una ciudadana durante la manifestación.

La Iglesia católica, a través del padre José Héctor González, también se pronunció sobre la situación, destacando la importancia del hogar para la formación de las niñas y pidiendo que las decisiones se tomen con justicia y transparencia. “Los hijos de las tinieblas actúan en las tinieblas; los hijos de la luz actuamos en la luz”, expresó el sacerdote durante la misa en la Catedral San Juan Bautista.

Para este lunes 23 de febrero, se ha programado una reunión en el Obispado de Chitré convocada por el gobernador de Herrera, Elías Corro Cano, que contará con la participación de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, representantes de la Iglesia, de la Gobernación y otras instituciones. El objetivo es analizar la situación del hogar y definir medidas que protejan a los menores y garanticen la continuidad de la labor del Hogar María Auxiliadora.

Este viernes también hubo en la capital una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia que se realizó para abordar la situación del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

Con información de Eduardo Javier Vega