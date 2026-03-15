Guardianes de la Revolución iraní dicen haber atacado base de EEUU en Arabia Saudita

Irán/Los Guardianes de la Revolución de Irán, el ejército ideológico de la república islámica, afirmaron el sábado por la noche que habían lanzado una salva de misiles contra fuerzas estadounidenses estacionadas en una importante base en Al Jarj, en Arabia Saudita.

Los Guardianes señalaron que la base se utiliza para equipar "aviones de combate F-35 y F-16 y es el lugar de almacenamiento de camiones cisterna de combustible".

Aunque no ha habido una confirmación inmediata del ataque por parte de Arabia Saudita, el Ministerio de Defensa de ese país informó previamente que había interceptado seis misiles balísticos que se dirigían hacia Al Jarj.

Arabia Saudita ha dicho que ya ha interceptado misiles y drones lanzados contra la base durante la guerra en curso en Oriente Medio.

Riad es un estrecho aliado de Estados Unidos y alberga a un gran número de sus tropas. Ha recibido ataques de Irán, incluidos contra su enorme industria petrolera, pero hasta ahora no ha desplegado a sus fuerzas armadas contra la república islámica.

Las autoridades saudíes han condenado los ataques de Irán contra sus vecinos del golfo Pérsico como "reprensibles".