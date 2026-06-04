Construirán nuevo centro de salud en El Crisol para atender a más de 60 mil residentes

La nueva instalación estará ubicada detrás de la cancha techada situada frente a la iglesia Cristo Servidor, específicamente en el área donde actualmente se encuentra la Casa Comunal.

Ciudad de Panamá/Más de 60 mil residentes del corregimiento José Domingo Espinar, en el distrito de San Miguelito, se beneficiarán con la construcción de un nuevo centro de salud que será levantado en terrenos municipales ubicados en el sector de El Crisol.

La nueva instalación estará ubicada detrás de la cancha techada situada frente a la iglesia Cristo Servidor, específicamente en el área donde actualmente se encuentra la Casa Comunal, según informaron autoridades municipales y de salud durante el anuncio del proyecto.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, destacó que se trata de una obra largamente esperada por los residentes de la comunidad.

“Por primera vez, la comunidad de El Crisol va a ver la construcción de una nueva instalación de un centro de salud. Esto es gracias a la coordinación entre instituciones y a que hay fondos disponibles para la construcción de un nuevo centro de salud. Como Alcaldía de San Miguelito, muy responsablemente, en estos terrenos que son municipales, cedemos el uso y la administración para el desarrollo de un proyecto tan importante para seguir brindando salud a nuestros residentes”, expresó Hernández.

El director regional de Salud de San Miguelito, Dr. Algis Torres, explicó que la nueva instalación permitirá ampliar significativamente la cobertura de atención médica en el área.

“Es una población bastante extensa que está arriba de los 59 mil habitantes y no nada más esa población, también la población aledaña que puede accesar a los centros de salud y sobre todo a este centro de salud”, manifestó.

El proyecto contempla la prestación de diversos servicios médicos, entre ellos:

Medicina general.

Enfermería.

Vacunación.

Ginecología.

Pediatría.

Psiquiatría.

Psicología.

Control prenatal.

Atención odontológica.

Farmacia.

Laboratorio clínico.

Además, el centro contará con programas de prevención y promoción de la salud, así como seguimiento para pacientes con enfermedades crónicas.

Por su parte, el representante del corregimiento José Domingo Espinar, Guillermo García, informó que ya se realizan gestiones para canalizar la quebrada que pasa cerca de la casa comunal, con el propósito de reducir el riesgo de inundaciones en el área donde se desarrollará el proyecto.

Según explicó, estos trabajos forman parte de las acciones preliminares necesarias para garantizar que el terreno reúna las condiciones adecuadas para la construcción de la nueva infraestructura sanitaria.

Con información de Luis Jiménez