Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este viernes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este viernes 5 de junio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

VIERNES 5 DE JUNIO

📍Chiriquí

• Frente a la Gobernación de Chiriqui, en David Centro

📍Coclé

• Casa Comunal de Farallón, en el distrito de La Pintada

📍Colón

• Parque central de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel

📍Veraguas

• Agencia del IMA, ubicada en Soná cabecera

• Junta Comunal de Isla Leones, en el distrito de Montijo

📍Panamá Este

• Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá

• Cancha La Primavera, en el distrito de Chepo

📍Panamá Oeste

• Junta Comunal de La Mendoza, en el distrito de La Chorrera