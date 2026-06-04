Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este viernes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este viernes 5 de junio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
VIERNES 5 DE JUNIO
📍Chiriquí
• Frente a la Gobernación de Chiriqui, en David Centro
📍Coclé
• Casa Comunal de Farallón, en el distrito de La Pintada
📍Colón
• Parque central de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel
📍Veraguas
• Agencia del IMA, ubicada en Soná cabecera
• Junta Comunal de Isla Leones, en el distrito de Montijo
📍Panamá Este
• Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá
• Cancha La Primavera, en el distrito de Chepo
📍Panamá Oeste
• Junta Comunal de La Mendoza, en el distrito de La Chorrera