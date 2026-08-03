Refuerzan protección de recién nacidos contra el virus sincitial respiratorio

Ciudad de Panamá/Las autoridades de salud reforzarán las estrategias para prevenir las complicaciones causadas por el virus respiratorio sincitial (VRS), uno de los principales responsables de infecciones respiratorias en bebés y niños pequeños.

El virus provoca inflamación y acumulación de moco en las vías respiratorias más pequeñas, dificultando el paso del aire hacia los pulmones. En los recién nacidos puede causar cuadros graves que requieran oxígeno, hospitalización, cuidados intensivos e incluso ventilación mecánica.

”El virus sincitial respiratorio causa enfermedades del tracto respiratorio, que en la mayoría de los casos usa como un cuadro leve similar a un resfriado, sin embargo, en niños menores de un año, en adultos y en personas con enfermedades crónicas importantes, pueden progresar a cuadros moderados y severos”, explicó Edgardo Ureña, jefe nacional de salud de niñez del Minsa.

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Los especialistas recomiendan mantener medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, utilizar mascarilla cuando existan síntomas respiratorios y evitar el contacto con recién nacidos si la persona está enferma.

Otra de las estrategias es la vacunación de la madre durante el embarazo, entre las semanas 30 y 36 de gestación, lo que permite transferir anticuerpos al bebé antes del nacimiento y brindarle protección durante sus primeros meses de vida.

Además, a finales de agosto comenzará la aplicación de un anticuerpo monoclonal a recién nacidos, una medida preventiva que proporciona defensas ya preparadas para bloquear el virus y reducir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y complicaciones durante la temporada de circulación del VSR.

”Yo le coloco ese medicamento que es un anticuerpo, son las defensas que el no tendrá que producir y que le van a proteger por seis meses, e incluso hay estudios que ya han demostrado que la protección se extiende más de seis meses”, indicó Raúl Esquiviel, pediátra e infectólogo.

Con información de Kayra Saldaña