Muchos panameños desconocen el virus respiratorio sincitial pese a 13 muertes este año

Aunque el Ministerio de Salud (Minsa) ha confirmado 13 muertes por virus respiratorio sincitial (VRS) en lo que va del año, muchos panameños aseguran desconocer qué es esta enfermedad, cómo se transmite y quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

El virus respiratorio sincitial (VRS) sigue generando preocupación en Panamá. A pesar de las campañas de prevención, algunos ciudadanos admiten que desconocen la enfermedad y los riesgos que representa, especialmente para lactantes, menores de cinco años y adultos mayores.

En una encuesta realizada a varios panameños, manifestaron que nunca habían escuchado sobre el virus o que tenían muy poca información acerca de sus síntomas y consecuencias.

"La verdad es que no. Hasta ahora escucho eso", respondió uno de los entrevistados al ser consultado sobre el VRS.

Entre las personas consultadas, las mujeres embarazadas mostraron mayor interés en conocer las medidas de prevención y aseguraron que, si las autoridades recomiendan la vacunación para proteger a sus bebés, están dispuestas a aplicársela.

"No tengo mucha información de eso", reconoció una futura madre durante la entrevista.

Por su parte, adultos mayores coincidieron en que la vacunación es una herramienta importante para prevenir enfermedades respiratorias y proteger a la población más vulnerable.

13 muertes en lo que va del año

De acuerdo con el Ministerio de Salud, en lo que va de 2026 se han registrado 13 fallecimientos asociados al virus respiratorio sincitial en el país.

De esas defunciones, 12 corresponden a menores de edad, principalmente lactantes, mientras que el otro caso se registró en un adulto mayor con factores de riesgo.

Las autoridades sanitarias han insistido en que el VRS puede provocar cuadros graves, especialmente en bebés, personas mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos debilitados.

Vacunación iniciará a finales de agosto

El Minsa ha adelantado que a finales de agosto pondrá en marcha una estrategia de vacunación dirigida a los grupos con mayor riesgo.

Las autoridades ofrecerán más detalles sobre la implementación de esta campaña y las poblaciones que serán priorizadas.