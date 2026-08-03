Más de 250 emprendedores se han inscrito en bootcamp gratuito de la Cámara de Comercio ¿De qué se trata?

Las inscripciones pueden realizarse a través del portal de la Cámara de Comercio, donde los interesados encontrarán el formulario correspondiente para reservar su cupo.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) realizará este miércoles 5 de agosto un bootcamp gratuito para emprendedores, una iniciativa que busca transformar ideas de negocio en empresas formales, fortalecer el ecosistema emprendedor y contribuir a la generación de empleos en el país.

El presidente de la Cciap, Aurelio Barría, informó que más de 250 personas ya se han registrado para participar en la jornada, que se desarrollará de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. en la sede del gremio, ubicada frente al Parque Porras, en avenida Cuba.

"Es una invitación a todo aquel que tiene una idea y la quiere llevar a la realidad", manifestó Barría.

El bootcamp reunirá a instituciones públicas, municipios, empresarios, entidades bancarias y organismos como la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), con el propósito de orientar a los participantes sobre los pasos necesarios para formalizar un negocio.

Barría destacó que uno de los principales objetivos es promover la formalización de los emprendimientos, ya que esto facilita el acceso a créditos, programas de apoyo y otros beneficios para el crecimiento de las empresas.

Durante la actividad también se ofrecerá información sobre la Ley de Sociedad de Emprendimiento, además de charlas especializadas y orientación sobre los trámites que requieren distintos tipos de negocios, como permisos municipales y sanitarios.

Bancos presentarán opciones de financiamiento

El presidente de la Cciap indicó que varias entidades bancarias participarán en la jornada para dar a conocer sus programas de financiamiento dirigidos a emprendedores.

La intención, explicó, es que los asistentes puedan encontrar en un solo lugar la información y los contactos necesarios para convertir una idea en un negocio sostenible.

Las mipymes, clave para la economía

Barría recordó que entre el 95 % y 96 % del tejido empresarial panameño está conformado por micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), por lo que considera fundamental fortalecer este segmento para impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo.

Agregó que, dentro de la propia Cámara de Comercio, cerca del 30 % de la membresía corresponde a empresas de este sector.

Inscripciones abiertas

La participación en el bootcamp es gratuita, aunque los organizadores solicitan un registro previo para dar seguimiento a los participantes.

Las inscripciones pueden realizarse a través del portal de la Cámara de Comercio, donde los interesados encontrarán el formulario correspondiente para reservar su cupo.