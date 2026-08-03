Acodeco evalúa vender el gas subsidiado en estaciones de combustible, ferias del IMA y Tiendas del Pueblo

Ramón Abadi, administrador general de la Acodeco, explicó que la institución mantiene conversaciones con asociaciones de comerciantes, luego de que circularan advertencias sobre la posible suspensión de la venta de los cilindros de 25 libras en tiendas y abarroterías.

Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) evalúa utilizar estaciones de combustible, ferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y Tiendas del Pueblo como canales alternativos para garantizar la venta del cilindro de gas subsidiado, ante la posibilidad de que algunos comercios minoristas dejen de distribuirlo.

Ramón Abadi, administrador general de la Acodeco, explicó que la institución mantiene conversaciones con asociaciones de comerciantes, luego de que circularan advertencias sobre la posible suspensión de la venta de los cilindros de 25 libras en tiendas y abarroterías.

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Y si los comerciantes minoristas no quieren distribuir el producto o por alguna razón no lo van a hacer, nosotros como Estado vamos a tener que garantizarle al pueblo que lo vamos a hacer”, declaró Abadi.

El funcionario indicó que una de las opciones analizadas consiste en aumentar la disponibilidad del producto en las estaciones de combustible.

Estamos trabajando en otras cadenas de suministro. Por ejemplo, que las estaciones de combustible tengan más producto. Y vamos a hablar con las petroleras”, manifestó.

También mencionó la posibilidad de incorporar las ferias del IMA y las Tiendas del Pueblo a la distribución del cilindro subsidiado.

“Por ejemplo, ponerlo en las ferias del [IMA] y, adicionalmente, en todo lo que son las Tiendas del Pueblo, y buscar diferentes canales alternativos”, señaló.

Abadi aclaró que, por el momento, la venta de los cilindros continúa en tiendas y abarroterías. También informó que la Acodeco se reunió con la Asociación Chino-Panameña y mantiene conversaciones con otras agrupaciones de comerciantes del interior del país.

“Hasta este momento se mantiene. He estado en conversaciones con ellos, les he ofrecido explicaciones de que vengan a la Acodeco o voy yo allá para explicarles cuáles son las tablas de multa, por qué tienen multas más enérgicas y explicarles exactamente lo del tema del peso del tanquecito de gas”, expresó.

Detectan 154 anomalías en 375 inspecciones

La controversia surge en medio de las verificaciones efectuadas por la Acodeco para determinar si los cilindros contienen las 25 libras de gas establecidas. Según Abadi, se realizaron 375 inspecciones de contenido neto y se encontraron 154 anomalías.

“En este momento hicimos 375 inspecciones a comercios, lo que se llama contenido neto, y encontramos 154 anomalías”, detalló.

La cantidad de anomalías equivale al 41.1% del número de inspecciones realizadas. Este porcentaje corresponde a un cálculo basado en las cifras proporcionadas por el funcionario.

Abadi explicó que los hallazgos dieron paso a una investigación para determinar en qué punto de la cadena de suministro se pierde el contenido. En el proceso participan otras autoridades, entre ellas el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

“Encontramos la falencia y ahora estamos en la parte investigativa con otras autoridades, como el Benemérito Cuerpo de Bomberos, para lograr entender dónde y cuándo en la cadena del suministro tenemos una fuga y estamos perdiendo el subsidio de los panameños, que va al tanque de gas”, indicó.

Hasta el momento no se han impuesto sanciones por esta práctica, debido a que todavía se busca establecer responsabilidades.

“Todavía no se ha aplicado multa, pero ténganlo por seguro que, cuando encontremos a los responsables, los vamos a sancionar adecuadamente y los vamos a llevar ante las autoridades”, sostuvo.

Comerciantes no son sancionados por cilindros sellados con menor peso

El administrador de la Acodeco aclaró que un comercio minorista no es multado por recibir un cilindro con menos de 25 libras si conserva intacto el sello de seguridad. En esos casos, el producto debe ser retirado y la investigación se dirige hacia el distribuidor.

“Nosotros no multamos a los comerciantes asiáticos por tener el tanquecito de gas que no tenga las 25 libras. Si tiene su sello de seguridad, el comerciante puede rechazar el producto cuando llega y lo pesa antes de que sea puesto en el comercio”, explicó.

Agregó que, si la Acodeco encuentra un cilindro sellado con un peso inferior al establecido, solicita su devolución, conserva una muestra y cita al distribuidor. Si se comprueba que el producto salió con menos contenido, la sanción recae sobre esa empresa.

Los minoristas sí pueden ser sancionados cuando no mantienen visible el precio establecido, cobran una cantidad superior o venden cilindros sin el sello de seguridad.

“Para aclarar y darle tranquilidad, por lo menos, a los comerciantes minoristas: no se les multa porque el tanquecito de gas no pese lo que tiene que pesar, pero sí se les va a multar si no cumplen con las regulaciones de tener el sello de seguridad y el precio a la vista”, afirmó.

Abadi sostuvo que el Estado debe impedir un eventual desabastecimiento y garantizar que el subsidio llegue a los consumidores.

“Lo que no podemos permitir es que haya un desabastecimiento, desvirtuar el mercado y perjudicar al consumidor, que es el cliente al final de todos los comerciantes”, expresó.