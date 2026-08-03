¿Qué es el ITBI y cómo funcionará la exoneración para viviendas de hasta $120 mil?

El funcionario sostuvo que esta medida forma parte de los esfuerzos del Gobierno para impulsar nuevamente la construcción de viviendas de bajo costo.

Recientemente, el Consejo de Gabinete aprobó presentar ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que exonera del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) la compra de viviendas nuevas de hasta 120 mil dólares, con el objetivo de dinamizar el sector inmobiliario y reactivar la industria de la construcción.

El ITBI es un gravamen del 2% que se aplica sobre el valor del terreno o el valor catastral en la compraventa de bienes inmuebles.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, explicó que este impuesto ya había estado exonerado en el pasado, pero volvió a aplicarse con la nueva ley de interés preferencial. Ahora, señaló, el Gobierno busca impulsar nuevamente la construcción de viviendas y facilitar el acceso a una casa propia para las familias de menores ingresos.

"Es una exoneración para una vivienda de hasta 120 mil dólares que es relativamente buena para las personas de bajos recursos y también empieza, en una escala progresiva, a reducirse el beneficio de la exoneración hasta viviendas de 200 mil dólares, para apoyar a los jóvenes profesionales", expresó.

Jované precisó que los primeros 120 mil dólares del valor de la vivienda estarán exentos del ITBI y se aplica a la primera casa. A partir de ese monto, se aplicará una escala progresiva de exoneración.

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Añadió que, al momento de fijar el precio de venta, el promotor inmobiliario calcula todos los costos y los incorpora al valor final del inmueble. Sin embargo, advirtió que es importante revisar lo que establece el contrato sobre esos costos.

El funcionario sostuvo que esta medida forma parte de los esfuerzos del Gobierno para impulsar nuevamente la construcción de viviendas de bajo costo. Recordó que, años atrás, factores como el menor costo de la mano de obra, los materiales de construcción y los terrenos permitían ofrecer viviendas a precios más accesibles.

Proyectos de interés social

Jované señaló que en lo que va del gobierno se ha continuado con la culminación de los proyectos de interés social y se han entregado más de 200 soluciones de viviendas y se están licitando proyectos en Calidonia, El Chorrillo, Los Santos, Herrera y Coclé.

Además, indicó que están trabajando en un proyecto para atender la calidad de la vivienda, o sea, aquellas que necesitan apoyo para mejorar la condición de vida.