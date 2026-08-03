Clima en Panamá: Lluvias en el Caribe occidental y aguaceros con tormentas en sectores del Pacífico

Las lluvias también persistirán hasta cerca del mediodía entr e Bocas del Toro y el norte de Veraguas . En otras zonas del país se esperan chubascos aislados acompañados de tormentas, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) .

Panamá/Aguaceros acompañados de tormentas, con intensidades de moderadas a fuertes, se registrarán durante la tarde de este lunes desde Chiriquí hasta la península de Azuero, según el pronóstico meteorológico.

En el Caribe occidental, el cielo permanecerá nublado durante la madrugada y la mañana, con lluvias de intensidad variable y tormentas entre Bocas del Toro y el norte de Veraguas. Estas condiciones podrían extenderse hasta cerca del mediodía.

Para la tarde y la noche se prevén lluvias aisladas y esporádicas en esa región. En el resto de la vertiente del Caribe habrá intervalos nublados y posibilidad de aguaceros o chubascos puntuales con actividad eléctrica.

Lluvias en el Pacífico

En la vertiente del Pacífico se esperan aguaceros con tormentas durante la madrugada en el sur de Darién.

En horas de la mañana, las lluvias se concentrarán principalmente en el sector marítimo, aunque existe la posibilidad de que ingresen al sur de la península de Azuero, Panamá Este y Darién.

Durante la tarde se prevén las condiciones más intensas entre Chiriquí y Azuero. En el resto del Pacífico podrían registrarse aguaceros o chubascos aislados con tormentas.

Para la noche, algunas lluvias dispersas persistirán en Chiriquí y Veraguas, mientras que en el sur de Darién se esperan aguaceros aislados.

Temperaturas y condiciones marítimas

Las temperaturas máximas estarán entre 23 °C y 26 °C en la cordillera Central y entre 29 °C y 35 °C en el resto del país.

En el Caribe, Panamá y Panamá Oeste, los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. En el resto del territorio se mantendrán por debajo de 20 kilómetros por hora.

El oleaje alcanzará entre 0.91 y 1.60 metros en el Caribe y entre 0.31 y 1 metro en el Pacífico.

Los índices de radiación ultravioleta estarán entre 5 y 10, con niveles de riesgo que oscilarán entre moderados y muy altos.