Irán niega estar negociando con EEUU, tras anuncio de Trump sobre nuevas conversaciones

Trump había amenazado con golpear a Irán "muy fuerte" y, según medios de comunicación, evaluaba nuevos ataques, incluso contra infraestructuras energéticas. Sin embargo, el sábado aseguró que el marco de un acuerdo ya estaba sobre la mesa.

Irán desmintió que se estén llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump anunciara que este lunes comenzarían nuevas conversaciones para poner fin a la guerra, que entra en su sexto mes.

La declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán se produjo horas después de que Trump afirmara que decidió no lanzar nuevos ataques contra la república islámica para dar paso a una salida diplomática.

Washington y Teherán están en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron por sorpresa a Irán. Aunque ha habido periodos de relativa calma debido a negociaciones diplomáticas intermitentes, la reanudación de los ataques el mes pasado reavivó el temor a una nueva escalada del conflicto.

Trump había amenazado con golpear a Irán "muy fuerte" y, según medios de comunicación, evaluaba nuevos ataques, incluso contra infraestructuras energéticas. Sin embargo, el sábado aseguró que el marco de un acuerdo ya estaba sobre la mesa.

Pese a ello, la cancillería iraní negó este lunes que existan conversaciones en curso.

"Actualmente no estamos negociando con Estados Unidos. Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz", declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa semanal.

El estrecho de Ormuz, el principal obstáculo

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales puntos de conflicto. Irán cerró este corredor comercial y abrió fuego contra buques mercantes.

Antes de la guerra, el tránsito por el estrecho era libre. Ahora, Teherán insiste en mantener el control y cobrar peajes, una condición que Estados Unidos rechaza.

El domingo, Baqai afirmó a la televisión estatal que estaba cerca de alcanzarse un acuerdo con Omán, ubicado al otro lado del estrecho, para establecer una nueva ruta de navegación.

"Estamos a punto de alcanzar un acuerdo sobre una ruta aceptable para ambas partes —ni la ruta del norte ni la del sur—, respetando los derechos soberanos de cada país y garantizando nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad", aseguró.

No obstante, aclaró que ese entendimiento no implica la reapertura del estrecho, por donde, antes del conflicto, transitaba cerca de una quinta parte de los hidrocarburos del mundo.

Trump: "Comienza mañana"

Trump declaró el domingo que las nuevas conversaciones con Irán abordarían la situación en Ormuz y, en última instancia, la desnuclearización iraní.

El mandatario republicano ha sostenido desde el inicio del conflicto que la guerra era necesaria para frenar el programa nuclear iraní, mientras Teherán insiste en que dicho programa tiene fines exclusivamente civiles.

"Ahora lo que estamos haciendo es hablarles en forma de negociación. Comienza mañana [lunes] en la tarde", dijo Trump, sin ofrecer detalles sobre el lugar o los participantes.

También aseguró que Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar le solicitaron aplazar los ataques, que, según él, habrían sido "los más grandes desde la Segunda Guerra Mundial".

Los medios iraníes negaron que Teherán hubiera pedido a Estados Unidos abstenerse de atacar.

No es la primera vez que Trump anuncia la inminencia de un acuerdo para poner fin a la guerra. Un alto el fuego previo, que contemplaba la reapertura del estrecho de Ormuz, fracasó y, desde entonces, Irán ha reforzado su control sobre esa vía marítima.

Tras el anuncio de Trump, los precios del petróleo cayeron durante la apertura de los mercados asiáticos. El Brent del mar del Norte, referencia internacional, bajó más de un 5 %, hasta los 82 dólares por barril.

"Intercambio de puntos de vista"

El parlamentario iraní Hassan Qashqavi, portavoz de la comisión de seguridad nacional del Parlamento, informó el domingo que mediadores intentaban reactivar el memorando de entendimiento acordado entre Estados Unidos e Irán en junio.

Ese documento no constituía un acuerdo de paz definitivo, sino un paso previo hacia un pacto integral, aunque incluía disposiciones relacionadas con el estrecho de Ormuz.

"Ellos saben que la cuestión principal y, de hecho, la clave del asunto ahora mismo es el tema del estrecho de Ormuz, así que sí, hay un intercambio de puntos de vista", afirmó Qashqavi.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, escribió en X que "debemos esforzarnos por obligar al enemigo a mantenerse comprometido con lo que ha firmado".