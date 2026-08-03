Cómo formar a los 'cirujanos del futuro' en el uso de robots

Los tres especialistas pertenecen a otro hospital que incorporará el sistema antes de finalizar el año, como parte de una estrategia nacional para ampliar el uso de la cirugía robótica mínimamente invasiva en el sistema público de salud británico.

El doctor Sasha Stamenkovic se quita el casco de realidad virtual en 3D tras completar una compleja cirugía robotizada que permitió extirpar un tumor pulmonar a un paciente.

"Hoy hemos llevado a cabo una intervención muy, muy compleja", destacó el cirujano.

En el St Bartholomew's Hospital, en el centro de Londres, Stamenkovic enseña a otros tres médicos a utilizar el nuevo sistema de cirugía asistida por robot Da Vinci 5.

El casco de realidad virtual le permite observar en tres dimensiones el pulmón del paciente durante la intervención.

"Hemos conservado gran parte del pulmón, sorteando vasos sanguíneos y vías respiratorias realmente muy pequeños", explicó el cirujano torácico de 60 años.

Los tres especialistas pertenecen a otro hospital que incorporará el sistema antes de finalizar el año, como parte de una estrategia nacional para ampliar el uso de la cirugía robótica mínimamente invasiva en el sistema público de salud británico.

Durante las dos horas que duró la operación, Stamenkovic dirigió al equipo quirúrgico mediante un micrófono mientras manipulaba el robot desde una consola.

Como director de cirugía robótica e investigación del Barts Health NHS Trust, asegura que está formando a quienes serán los "cirujanos del futuro".

El objetivo del Gobierno británico es que, para 2035, la asistencia robótica se utilice en nueve de cada diez cirugías mínimamente invasivas realizadas en Inglaterra.

Una cirugía más precisa

A primera vista, el sistema recuerda a un videojuego. El cirujano opera desde una consola ubicada a un lado del quirófano, mientras sus movimientos son replicados por tres brazos robóticos que manipulan los instrumentos sobre el paciente.

Un cuarto brazo sostiene una cámara que transmite imágenes en 3D, visibles tanto en el visor del médico como en las pantallas del quirófano.

La tecnología puede emplearse en especialidades como urología, ginecología, cirugía colorrectal, torácica, abdominal y cirugía general.

Para Ali Ansaripour, médico en formación que realiza una beca de un año, el mayor desafío es acostumbrarse a operar físicamente alejado del paciente.

"Esto te separa ligeramente del paciente. Pero te ofrece una visión increíble y te permite abordar al paciente con gran objetividad", afirmó.

Según Stamenkovic, los brazos robóticos ofrecen ventajas en las cirugías mínimamente invasivas porque son más precisos que las manos humanas para trabajar a través de pequeñas incisiones.

Además, esa precisión reduce el riesgo de complicaciones, como las fugas de aire que pueden producirse tras una cirugía pulmonar.

Recuperación más rápida

Este tipo de procedimientos también acorta el tiempo de hospitalización y la convalecencia, un beneficio importante para un sistema de salud público sometido a una fuerte presión, ya que permite liberar camas y reducir las listas de espera.

Ian Macleod, inspector de policía jubilado de 76 años, supo que sería el primer paciente del sistema sanitario público británico en someterse a una cirugía robótica por cáncer de pulmón apenas momentos antes de ser anestesiado.

Aseguró que la noticia "no le desconcertó" y calificó su recuperación como "extraordinaria".

Tan solo 30 minutos después de regresar a su habitación ya podía ponerse de pie.

Macleod ya había sido operado anteriormente por otro tipo de cáncer mediante cirugía mínimamente invasiva tradicional, pero asegura que la recuperación fue "mucho más larga".

En esta ocasión abandonó el hospital con un solo punto de sutura y, menos de una semana después, ya conducía para llevar a su esposa a un vivero.

La cirugía robótica forma parte de una de las cinco grandes prioridades del plan de salud a diez años para Inglaterra.

Sin embargo, el Royal College of Nursing, que representa al personal de enfermería, denuncia que el acceso a esta tecnología sigue siendo desigual entre regiones, situación que describe como una "lotería geográfica".

También critica la falta de un modelo de financiación "coherente" para incorporar la robótica en los hospitales públicos, lo que obliga a algunos centros a depender de donaciones para adquirir estos equipos.