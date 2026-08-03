Voraces incendios forestales arrasan Spokane, en el noroeste de EEUU

El mayor de los incendios, denominado Old Trails , cruzó el río Spokane el sábado por la tarde y avanzó hacia la ciudad.

Los bomberos continúan este lunes los esfuerzos para controlar los voraces incendios que afectan la ciudad de Spokane, en el estado de Washington, noroeste de Estados Unidos, donde las autoridades reportan cientos de edificios destruidos por las llamas.

Durante el fin de semana, miles de personas fueron evacuadas tras declararse tres incendios distintos dentro y en los alrededores de la ciudad.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) había advertido sobre "condiciones meteorológicas de incendios extremadamente críticas", debido a los fuertes vientos y una sequía excepcional.

Videos difundidos en redes sociales y medios locales mostraban el domingo decenas de viviendas reducidas a cenizas, mientras densas columnas de humo cubrían gran parte de la ciudad.

"Solo conducir alrededor mirando las casas es una de las cosas más desgarradoras que he visto en mi vida", dijo a la AFP Geoff Beadles, residente de Spokane, quien evacuó junto a su pareja y sus dos perros.

La alcaldesa Lisa Brown informó el domingo que cientos de viviendas y otras estructuras han sido destruidas y que aún se evalúa si hay víctimas mortales.

"Cientos de casas y estructuras se han perdido. Aún estamos evaluando el potencial de que se hayan perdido vidas", declaró durante una conferencia de prensa.

Añadió que las autoridades acompañarán a los afectados durante el proceso de recuperación.

Incendios siguen fuera de control

Los responsables del cuerpo de bomberos indicaron la noche del domingo que ninguno de los incendios estaba contenido.

Además, denunciaron que vuelos no autorizados de drones sobre las zonas afectadas obligaron a suspender temporalmente el uso de helicópteros y otras aeronaves de combate contra el fuego.

Aunque para este lunes se pronostican vientos más suaves, las temperaturas volverán a aumentar durante la semana, lo que podría favorecer la propagación de las llamas.

La agencia regional de calidad del aire advirtió que el humo mantendrá la calidad del aire en niveles "muy perjudiciales para la salud".

El sheriff John Nowels señaló que, hasta el momento, no se han confirmado muertos ni heridos, aunque reconoció que esa situación podría cambiar conforme avancen las inspecciones en las zonas devastadas.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, quien declaró el estado de emergencia, recordó que el estado enfrenta su cuarto año consecutivo de sequía y que la temporada de incendios de 2026 ya figura entre las más severas desde que existen registros.

También informó que conversó con funcionarios federales, incluido el presidente Donald Trump, para solicitar recursos adicionales para atender la emergencia.

"No es una temporada normal"

El comisionado de tierras públicas de Washington, David Upthegrove, advirtió que el incendio de Spokane es uno de los 15 más grandes activos actualmente en el estado.

"Esta es una temporada extraordinaria de incendios salvajes en el Pacífico noroccidental. No es una temporada normal", afirmó.

Añadió que la combinación de condiciones meteorológicas extremas y múltiples incendios en el oeste de Estados Unidos está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades.

El mayor de los incendios, denominado Old Trails, cruzó el río Spokane el sábado por la tarde y avanzó hacia la ciudad.

Otra residente, Tena Risley, contó que vio las llamas acercarse a su vivienda y solo alcanzó a tomar a su perro y algunas pertenencias antes de quedar atrapada en el tráfico provocado por las evacuaciones.

"Probablemente había cientos y cientos de vehículos", relató a la AFP.

Las autoridades emitieron la alerta de evacuación de mayor nivel para sectores del norte de Spokane, una ciudad de aproximadamente 230.000 habitantes.

Hasta la mañana del domingo, los tres incendios activos habían consumido unas 2.200 hectáreas, según reportes de CNN.

Los servicios de emergencia habilitaron un refugio temporal para los evacuados en el centro de convenciones de Spokane.