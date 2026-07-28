Escándalo en la mayor universidad de México por sospechas de fraude con IA en examen de admisión

La polémica surgió luego de que Helios Ocaña , programador y especialista en inteligencia artificial, analizara los resultados del examen aplicado entre mayo y junio.

La mayor universidad de México inició el martes una investigación sobre el proceso de admisión de este año, ante sospechas de fraude con inteligencia artificial (IA) en el examen de ingreso, que por primera vez se realizó de manera virtual.

La nueva modalidad coincidió con un alto rendimiento en la prueba, considerada la más difícil del país.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, suspendió el proceso de inscripciones e instruyó a una comisión a revisar los resultados, mientras aumentan las especulaciones sobre el posible uso de inteligencia artificial para resolver el examen.

La prueba se aplicó en línea, con la cámara y el micrófono encendidos durante toda la evaluación. Además, un monitor podía solicitar al aspirante que girara la cámara para verificar que no hubiera personas u otros elementos que facilitaran hacer trampa, constató un periodista de AFP que presentó el examen de manera personal.

"Yo sí logré pasar, y lo admito, usé IA para resolver el examen", escribió un usuario anónimo en Facebook.

"Estudiante de medicina gracias a la IA", publicó otro.

La polémica surgió luego de que Helios Ocaña, programador y especialista en inteligencia artificial, analizara los resultados del examen aplicado entre mayo y junio.

Ocaña estudió el rendimiento de los aspirantes en tres carreras, entre ellas Medicina, y detectó que la media de aciertos se triplicó.

No obstante, aclaró que los datos por sí solos no demuestran un fraude.

"No podemos asegurar que los aspirantes hicieron trampa, se copiaron o usaron IA", escribió en X.

Añadió que presentar un examen desde casa puede implicar menos ansiedad y estrés, y que también es posible que la prueba haya cambiado y no tuviera el mismo nivel de dificultad que cuando era presencial.

Mientras tanto, la universidad abrió una investigación y grupos de estudiantes protestaron el lunes y martes para exigir que se respeten los resultados.

En contraste, otros aspirantes que no obtuvieron el puntaje necesario para ingresar a la carrera de su elección piden que el examen se repita de forma presencial.

La UNAM informó que su equipo técnico comenzó a trabajar "de manera inmediata" con la información disponible y solicitó a distintas instancias de la institución las evidencias que considera relevantes para el análisis.

La universidad prevé emitir un informe esta semana con los resultados de la investigación.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que será necesario determinar cómo ocurrió el presunto fraude.

"Tienen que ver cómo se cometió este fraude. Si participó la empresa que contrataron para hacer el examen, o si fueron algunos estudiantes quienes utilizaron la inteligencia artificial", declaró este martes.