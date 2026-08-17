Los dos mayores embalses de EEUU alcanzan mínimos históricos en medio de sequía

Sus niveles de agua se encuentran ahora apenas por encima del umbral a partir del cual la producción de electricidad se vería afectada.

Los dos embalses más grandes de Estados Unidos descendieron hasta niveles récord en medio de la grave sequía que afecta al oeste del país, según datos publicados el fin de semana.

Los nuevos registros reflejan las consecuencias del cambio climático en el río Colorado, un afluente crucial para 40 millones de personas.

El río alimenta tanto el lago Powell como el lago Mead, dos embalses creados por enormes presas construidas para distribuir agua durante todo el año y generar electricidad.

Sus niveles de agua se encuentran ahora apenas por encima del umbral a partir del cual la producción de electricidad se vería afectada.

El nivel del lago Powell, situado en su mayoría en Utah, descendió el domingo a 1.072,8 metros sobre el nivel del mar, según datos de la agencia federal responsable de supervisar el río Colorado. Este dato está ligeramente por debajo de su mínimo anterior registrado en 2023.

El lago Mead, creado por la presa Hoover en la frontera entre Nevada y Arizona, descendió el viernes a 316,9 metros sobre el nivel del mar.

Los siete estados que dependen del río Colorado llevan años discutiendo sobre cómo compartir sus aguas sin llegar a un acuerdo.

La falta de una solución llevó al gobierno de Donald Trump a actuar como árbitro. A finales de julio presentó un plan que incluye importantes restricciones para hacer frente a la sequía que amenaza al río.

El nuevo plan permite al gobierno imponer restricciones a California, Arizona y Nevada, exigiéndoles reducir su consumo colectivo de agua hasta en 3.700 millones de metros cúbicos al año hasta 2036. Esto equivale a 1,5 millones de piscinas olímpicas.

Sin embargo, no exige esfuerzos significativos a Colorado, Utah, Wyoming y Nuevo México, los otros estados que dependen del río.

Este controvertido desequilibrio podría desembocar en una batalla legal, y Arizona ya tiene reservados varios millones de dólares para posibles demandas.