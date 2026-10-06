Tribunal Electoral avanza en la coordinación del Plan General del Elecciones de 2029

De acuerdo con el Tribunal Electoral, estos encuentros buscan homologar los estándares de trabajo entre las distintas oficinas y fortalecer la planificación de la logística electoral.

Ciudad de Panamá/El Tribunal Electoral avanza en la organización del Plan General de Elecciones (Plagel 2029) con reuniones de coordinación entre el equipo responsable y los directores regionales de todo el país, con miras a garantizar la transparencia y efectividad de los próximos comicios generales.

Las jornadas, encabezadas por el magistrado primer vicepresidente y director del Plagel, Luis A. Guerra Morales, permitieron conocer los primeros informes sobre el avance de las tareas y las principales necesidades operativas de las oficinas regionales.

En una primera sesión se analizaron los diagnósticos y requerimientos de las oficinas de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé. Este encuentro contó con la participación del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso J. Arellano Moreno.

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Durante esta semana se desarrolló una segunda jornada con los directores de las oficinas regionales de Panamá Oeste (La Chorrera), Arraiján, Panamá Centro, San Miguelito, Panamá Norte, Panamá Este, Colón y la comarca Guna Yala.

De acuerdo con el Tribunal Electoral, estos encuentros buscan homologar los estándares de trabajo entre las distintas oficinas y fortalecer la planificación de la logística electoral.

La coordinación del Plagel continuará con estas acciones preparatorias para establecer las condiciones operativas necesarias para que las elecciones generales de 2029 se desarrollen de manera organizada y transparente.