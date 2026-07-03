Elecciones 2029 | Tribunal Electoral inicia fase tecnológica para blindar plataformas y datos electorales

El propósito común, de acuerdo a un comunicado del TE, es proteger la integridad del proceso electoral, identificar vulnerabilidades con anticipación y mitigar riesgos o posibles ataques antes de que se materialicen.

Panamá/El Tribunal Electoral (TE) dio inicio formal a la estrategia tecnológica y de seguridad digital del Plan General de Elecciones (Plagel) rumbo a las elecciones generales de 2029, con el objetivo de fortalecer la infraestructura informática, proteger los datos electorales y anticipar posibles riesgos en el proceso.

La reunión de lanzamiento estuvo encabezada por la Comisión de Sistematización y la Comisión de Seguridad Informática del Plagel. Ambas instancias trabajarán de manera coordinada para definir los sistemas y controles que acompañarán el ciclo electoral 2025-2029.

De acuerdo con la información oficial, este lanzamiento formal da continuidad a un proceso que ya venía en desarrollo, pues ambas comisiones habían sostenido reuniones previas y avanzado en algunas aplicaciones vinculadas al evento electoral.

El propósito común, de acuerdo a un comunicado del TE, es proteger la integridad del proceso electoral, identificar vulnerabilidades con anticipación y mitigar riesgos o posibles ataques antes de que se materialicen.

Durante la jornada se abordaron cuatro ejes principales: logística y padrón electoral, desarrollo interno de sistemas, seguridad y auditorías, y futuros simulacros de campo. Estos componentes incluyen la planificación de la capacitación del personal, la definición del padrón, la ubicación de centros de votación, la verificación de límites territoriales y el sistema de libre postulación.

Cabe señalar que, el Plagel son las comisiones encargadas de organizar los comicios generales.

También se analizó la construcción de sistemas informáticos internos del Tribunal Electoral, así como el despliegue tecnológico y las auditorías de seguridad en los módulos de prueba de las plataformas del ciclo actual.

En la parte final de la reunión, los equipos técnicos revisaron el diseño de la plataforma electoral y el levantamiento de requerimientos generales. La atención se centró en la arquitectura de los sistemas, especialmente en la revisión de seguridad de cada componente.

La estrategia busca consolidar una infraestructura tecnológica propia y robusta antes de cualquier integración con plataformas externas, con el fin de garantizar la confidencialidad y protección de los datos electorales de cara a las elecciones generales de 2029.

El sistema informático del TE recibió 31.5 millones de ciberataques el 5 de mayo de 2024, día en que se celebraron las elecciones generales y 3,004,083 panameños estaban convocados a las urnas.

Se trata de 58.5 millones de arremetidas menos que las que el sistema recibió en los comicios de 2019, época en que el TE recibió 90 millones de ataques.