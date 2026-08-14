Juan Díaz celebra 113 años de fundación con actividades culturales, religiosas y folclóricas

Los actos conmemorativos iniciaron con una eucaristía, como parte de la programación preparada para celebrar un nuevo aniversario de este corregimiento de la ciudad de Panamá.

Ciudad de Panamá/El corregimiento de Juan Díaz conmemora sus 113 años de fundación con una agenda de actividades religiosas, culturales y folclóricas que se desarrollarán durante varios días.

El equipo de TVN Noticias se trasladó hasta el parque Heliodoro Patiño, donde fue presentada la restauración de una imagen en honor a las madres. En el lugar también participaron agrupaciones folclóricas y de Congo que formarán parte de las celebraciones.

Los actos conmemorativos iniciaron con una eucaristía, como parte de la programación preparada para celebrar un nuevo aniversario de este corregimiento de la ciudad de Panamá.

El representante de Juan Díaz, David Bernal, informó que durante las próximas semanas se desarrollarán distintas actividades para residentes y visitantes.

“Tenemos una espectacular feria del IMA en el centro comercial Los Pueblos, posteriormente estaremos teniendo un gran desfile folclórico que se va a dar el 23 de agosto aquí, con bandas independientes y musicales. Y finalmente el día 29 tendremos una fiesta folclórica que terminará con un concierto de Lucho de Sedas”, indicó Bernal.

Las autoridades locales esperan que las actividades permitan resaltar las tradiciones, la cultura y la historia de Juan Díaz, además de promover la participación de las familias del corregimiento en la celebración de sus 113 años de fundación.

Con información de Yamy Rivas