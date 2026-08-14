Décimo Tercer Mes: Acodeco y Polícia Nacional comparten claves para hacer compras seguras y evitar fraudes

Conoce cómo cuidar tu dinero, elegir las mejores ofertas y evitar fraudes o robos tras el pago del décimo tercer mes al sector privado.

Ciudad de Panamá/Con la acreditación del pago de la segunda partida del Décimo Tercer Mes a los trabajadores del sector privado, una importante suma de dinero circula en las calles y centros comerciales del país.

Frente a este panorama, entidades como la Acodeco y la Policía Nacional compartieron una serie de recomendaciones esenciales para que los consumidores realicen compras seguras, manejen con prudencia sus ingresos y eviten ser víctimas de delitos o fraudes.

Planificación y comparación antes de comprar

El financista de la Acodeco, Jerónimo Ramírez, enfatizó la importancia de no actuar por impulso y planificar cada gasto. Al momento de adquirir productos de alto valor, como artículos electrodomésticos o equipos de tecnología, el especialista aconseja comparar precios y calidad en distintos establecimientos antes de tomar una decisión.

Asimismo, es fundamental que el comprador consulte detalladamente los términos de la transacción:

Políticas de cambio: Verificar si el comercio permite devoluciones y cuáles son los plazos establecidos.

Verificar si el comercio permite devoluciones y cuáles son los plazos establecidos. Garantía del producto: Informarse sobre qué cobertura ofrece el fabricante o la tienda y durante cuánto tiempo.

Informarse sobre qué cobertura ofrece el fabricante o la tienda y durante cuánto tiempo. Conservación de comprobantes: Guardar la factura de compra y los documentos entregados por el comercio, ya que son indispensables para tramitar cualquier reclamo o denuncia por publicidad engañosa.

Desde el punto de vista financiero, las autoridades también sugieren evaluar las prioridades del hogar e intentar destinar un porcentaje del décimo tercer mes al ahorro.

Medidas de seguridad en cajeros y comercios

Por su parte, el comisionado Victorino Ruiz, de la Subdirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, hizo un llamado a la precaución al momento de retirar dinero efectivo o utilizar tarjetas de débito y crédito.

Entre las principales pautas de seguridad destacan:

Discreción con el efectivo: Evitar contar o mostrar dinero en espacios públicos o transitados.

Evitar contar o mostrar dinero en espacios públicos o transitados. Cajeros automáticos iluminados: Elegir puntos de retiro ubicados en zonas concurridas y con buena iluminación.

Elegir puntos de retiro ubicados en zonas concurridas y con buena iluminación. Privacidad en transacciones: Al usar la tarjeta en cajeros automáticos o puntos de pago, mantener una distancia prudente respecto a terceros para evitar que observen la clave o los datos de la cuenta.

Durante el fin de semana se desplegarán operativos de seguridad y supervisión en las principales zonas comerciales para vigilar el cumplimiento de las normas de consumo y proteger a la ciudadanía de posibles hurtos, robos o estafas.

Con información de Yamy Rivas.