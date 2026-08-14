Dos personas mueren por inmersión en Chiriquí; ya son 10 las víctimas en lo que va del año

Ante estos hechos, Sinaproc reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de prevención, especialmente durante las actividades en ríos, playas y otras áreas acuáticas.

Chiriquí/Dos personas fallecieron por inmersión en hechos registrados de manera aislada en los distritos de Alanje y Boquerón, en la provincia de Chiriquí, elevando a 10 el número de personas ahogadas en lo que va del año, según informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Uno de los casos ocurrió en Playa Estero Rico, mientras que el segundo se registró en La Victoria de Boquerón.

Las víctimas tenían 50 y 63 años tras ser arrastradas por fuertes crecidas.

Ante estos hechos, Sinaproc reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de prevención, especialmente durante las actividades en ríos, playas y otras áreas acuáticas.

La entidad mantiene un aviso de vigilancia y prevención desde el 12 hasta el 17 de agosto por fuertes mareas en el litoral Pacífico del país.

Sinaproc recomendó a las embarcaciones livianas extremar las medidas de seguridad y contar con los dispositivos correspondientes al momento de zarpar.

También pidió especial cuidado con niños, adultos mayores y personas con discapacidad, además de mantenerse atentos a los avisos oficiales emitidos por la institución.

La vocera de Sinaproc explicó además que, pese a la presencia del fenómeno de El Niño, se han registrado lluvias intensas en la provincia de Chiriquí, principalmente en sectores de la cordillera.

Estas precipitaciones han provocado el incremento de los niveles de algunos ríos, por lo que persiste el riesgo de crecidas y cabezas de agua, especialmente en las zonas bajas que pueden verse afectadas por las condiciones registradas en las partes altas.

Las autoridades reiteran a la población evitar exponerse innecesariamente a ríos, playas y otros cuerpos de agua cuando existan condiciones adversas y mantenerse informada a través de los canales oficiales de Sinaproc.

Información de Demetrio Ábrego

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