Bocas del Toro: Sinaproc mantiene vigilancia sobre ríos y condiciones meteorológicas

Entre los afluentes bajo observación se encuentran los ríos Sixaola y Changuinola, además de otros cuerpos de agua de la región.

Bocas del Toro/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y el comportamiento de los principales ríos en la provincia de Bocas del Toro, ante las lluvias que se registran en distintos sectores.

De acuerdo con el monitoreo realizado a las 7:25 a.m. de este viernes 14 de agosto, personal operativo y equipos de la institución mantienen seguimiento en diferentes puntos de los distritos de Changuinola y Chiriquí Grande, así como en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé.

Entre los afluentes bajo observación se encuentran los ríos Sixaola y Changuinola, además de otros cuerpos de agua de la región. Para estas labores de vigilancia, Sinaproc recibe información de voluntarios, coordinadores comunitarios y personal de instituciones de seguridad y respuesta.

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La entidad mantiene especial atención en las comunidades ubicadas en zonas fronterizas y sectores próximos a los ríos, con el objetivo de detectar oportunamente posibles aumentos en sus niveles, lluvias intensas u otras condiciones que puedan representar un riesgo para la población.

Ante este panorama, Sinaproc reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Asimismo, exhortó a evitar cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas, tanto a pie como en vehículos, especialmente durante períodos de lluvia, debido al riesgo que puede representar un incremento repentino del caudal.