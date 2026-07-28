Sinaproc refuerza monitoreo en zonas vulnerables de Coclé ante persistencia de las lluvias

Aunque hasta el momento no se han registrado emergencias en los seis distritos de la provincia, las autoridades mantienen vigilancia en ríos, quebradas y zonas con riesgo de deslizamientos, mientras permanece vigente el aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas.

Coclé/La provincia de Coclé no ha registrado afectaciones relacionadas con las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que motivaron un aviso de prevención vigente hasta este martes, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El director provincial de la entidad indicó que, hasta el momento, los ríos de los seis distritos de la provincia se mantienen dentro de su cauce. No obstante, señaló que continúan las labores de monitoreo ante la posibilidad de cambios en las condiciones meteorológicas.

Las autoridades mantienen especial vigilancia en sectores considerados vulnerables a deslizamientos, entre ellos El Valle de Antón, La Pintada, El Copé, Cerro Marta y comunidades del norte del distrito de Penonomé, donde se realizan coordinaciones permanentes con las juntas locales.

Sinaproc reiteró el llamado a la población a no cruzar ríos, quebradas o corrientes de agua cuando presenten un aumento en su caudal, ya que estas condiciones pueden representar un riesgo para la vida.

La institución también mantiene monitoreo en las zonas costeras de la provincia y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por los organismos de emergencia mientras persistan las condiciones de inestabilidad atmosférica.

Con información de Nathali Reyes