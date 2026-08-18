Capturan en Colón a dos personas vinculadas en casos de homicidios

Las aprehensiones se realizaron en Alto de los Lagos, Río Alejandro y La Barraquita por crímenes ocurridos durante el mes de julio.

Colón/Dos hombres presuntamente vinculados a crímenes recientes en la provincia de Colón fueron aprehendidos tras una serie de diligencias de allanamiento desarrolladas en el marco de la Operación Cizalla, ejecutada por el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Según la información oficial brindada por Hermógenes Argüelles, jefe de la Zona Policial de Colón, las detenciones guardan relación con dos eventos violentos registrados el 16 y el 21 de julio. Los homicidios en Colón ocurrieron en los sectores de Alto de los Lagos y Río Alejandro, en el corregimiento de Puerto Pilón.

Durante las acciones policiales, que también abarcaron la comunidad de La Barraquita, las autoridades lograron recabar diversos indicios que, junto con los detenidos, serán puestos a órdenes de las autoridades competentes en las próximas horas para iniciar el proceso de trámites judiciales.

La seguridad en Colón se mantiene bajo la lupa pública, ya que en lo que va del año 2026 se contabilizan al menos 60 personas que han perdido la vida producto de la violencia de los homicidios que continúan registrándose en esta región del país.