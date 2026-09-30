Incendio en Curundú deja varias familias afectadas; Gobierno evalúa opciones para atender la emergencia

El siniestro se registró en una de las últimas estructuras de madera que permanecen en el sector de Santa Cruz, en Curundú. No se reportaron personas heridas. La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que se censará a las familias afectadas mientras se evalúan alternativas de atención y una posible solución habitacional.