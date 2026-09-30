Informe interministerial sobre la auditoría a la Mina de Cobre
Durante meses, los tres ministros que integran el grupo —Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; y Juan Carlos Navarro, de Ambiente— trabajaron con sus equipos y expertos externos en el análisis de la información disponible.
Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este miércoles 30 de septiembre las conclusiones de la comisión interministerial de alto nivel creada por el Gobierno y que recomendó el cierre ordenado de la mina que operaba Cobre Panamá.